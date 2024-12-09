Вы это делали неправильно! Рассказываем, как быстро и правильно размораживать мясо, чтобы оно осталось полезным и вкусным

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Вы это делали неправильно! Рассказываем, как быстро и правильно размораживать мясо, чтобы оно осталось полезным и вкусным

Если вы хотите уже приготовить сытное и вкусное блюдо из мяса, но оно еще мерзлое, это не проблема. Ведь его можно разморозить очень быстро и при этом, продукт не потеряет всех своих полезных свойств, а также вкуса и аромата. 

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Свежее куриное филе

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как в домашних условиях быстро и правильно разморозить мясо. 

Куриное филе для приготовления

Холодильник 

Лучше всего использовать для разморозки мяса холодильнике, иначе оно будет пересушенным после варки. Положите его в подходящую посуду и оставьте на нижней полке. 

Где лучше разморозить мясо

Кастрюля и уксус 

Выложите мясо в пакет, далее в кастрюлю и залейте холодной водой, добавьте столовую ложку уксуса, оставьте на 20 минут. После можете готовить блюда из мяса.

Вареное филе

Холодна вода

Если это если хотите получить ароматный наваристый бульон и готовить его будете из замороженного филе, тогда замороженное филе можно залить холодной водой и сразу готовить.

Бульон из мяса и овощей

Кипяток 

Если же вы варите филе только для салата, тогда его можно залить крутым кипятком. Тогда курица быстро приготовится снаружи и сохранит внутри все соки!

Филе для салата

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