Если вы хотите уже приготовить сытное и вкусное блюдо из мяса, но оно еще мерзлое, это не проблема. Ведь его можно разморозить очень быстро и при этом, продукт не потеряет всех своих полезных свойств, а также вкуса и аромата.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как в домашних условиях быстро и правильно разморозить мясо.

Холодильник

Лучше всего использовать для разморозки мяса холодильнике, иначе оно будет пересушенным после варки. Положите его в подходящую посуду и оставьте на нижней полке.

Кастрюля и уксус

Выложите мясо в пакет, далее в кастрюлю и залейте холодной водой, добавьте столовую ложку уксуса, оставьте на 20 минут. После можете готовить блюда из мяса.

Холодна вода

Если это если хотите получить ароматный наваристый бульон и готовить его будете из замороженного филе, тогда замороженное филе можно залить холодной водой и сразу готовить.

Кипяток

Если же вы варите филе только для салата, тогда его можно залить крутым кипятком. Тогда курица быстро приготовится снаружи и сохранит внутри все соки!

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