Сливочное масло – продукт, который есть почти в каждом холодильнике. Но даже такой привычный ингредиент может испортиться, если не соблюдать простые правила хранения. Слишком высокая температура, неправильная упаковка или пренебрежение сроками могут испортить вкус и запах масла. Чтобы не тратить деньги зря и всегда иметь под рукой качественный продукт, важно избегать распространенных ошибок.

Редакция FoodOboz расскажет, как хранить масло правильно. Оно останется свежим на долгое время.

Сливочное масло имеет довольно длительный срок годности, но это не значит, что его можно оставлять на кухонной полке без всяких ограничений. Хотя этот продукт содержит мало воды и много жира, что замедляет развитие бактерий, он все равно теряет вкус, меняет запах и текстуру при неправильном хранении.

Основные причины порчи масла – воздействие тепла, света и воздуха. В таких условиях происходит процесс окисления, и масло начинает горчить. Даже соленое масло, которое хранится дольше благодаря содержанию соли, не является исключением.

Как понять, что масло испортилось

Самый простой способ – понюхать или попробовать небольшой кусочек. Прогорклое масло имеет резкий неприятный запах, а на вкус оно становится кисловатым. В таком случае продукт лучше не использовать в пищу.

Один из самых распространенных мифов – масло можно безопасно хранить при комнатной температуре

Частично это правда: если речь идет о соленом масле, его можно держать вне холодильника несколько дней, но только в закрытом контейнере, подальше от солнца и тепла. Несоленое масло лучше сразу ставить в холодильник, и хранить его в самой холодной части – не на дверце, где температура часто меняется.

Еще один вариант – хранения в морозильной камере

Это особенно удобно, если вы покупаете масло впрок. Для этого лучше оставить продукт в оригинальной упаковке, а сверху дополнительно завернуть в пищевую пленку или фольгу. Так масло будет защищено от посторонних запахов и морозильного ожога. Не забудьте подписать дату замораживания.

Также следует помнить, что даже в холодильнике масло имеет ограниченный срок хранения. Закрытое масло обычно остается свежим до месяца после даты, указанной на упаковке. Открытое – до двух недель. В морозильнике продукт хранится до 6-9 месяцев, однако после размораживания его вкус может быть не таким выразительным, как у свежего.

Если вы видите, что масло скоро потеряет свежесть, не выбрасывайте его – лучше используйте для приготовления печенья, соуса или домашней масляной пасты.

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