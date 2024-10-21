Лимон – это универсальный фрукт с уникальными особенностями, часто используемый для приготовления основных блюд и различных маринадов. Чаще используется именно сок лимона, который, как известно, совсем не легко выжимается.

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Но, оказывается, мы просто всё время делали это неправильно. Теперь, благодаря лайфхаку от пользователя Х с ником Todayyearsold, больше не возникнет проблем с выжимкой лимонного сока.

Единственный инструмент, который понадобится в этом деле – зубочистка или что-то похожее на нее. На видео пользователь протыкает нижнюю часть лимона, образуя незаметную дырочку. Затем он немного раскатывает лимон в руках и нажимает на него, держа фрукт дыркой вниз.

Моментально из лимона под большим напором начинает вытекать сок. Это поток легко останавливается, как только автор видео прекращает нажимать на лимон. Таким образом, из фрукта можно извлечь именно столько сока, сколько вам нужно для приготовления конкретного блюда. Остатки фрукта помещаем в холодильник и держим там, пока он не понадобится снова.

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