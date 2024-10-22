Работа с тестом – это настоящее искусство. И далеко не каждому удается его овладеть. Но для начала нужно понимать основные нюансы, которые могут помешать еще на этапе вымешивания, а также деталь, которая поможет избежать подгорелости.

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Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках. которые допускают при приготовлении теста для разнообразной выпечки. Первое, на что нужно обратить внимание, это отмеривание необходимого количества ингредиентов.

Не используйте одну меру для жидких и сухих ингредиентов

Самое важное в приготовлении теста – соблюдение правильных пропорций. Поэтому жидкие и сухие ингредиенты следует измерять в разных емкостях. А именно, например, воду нужно отмеривать по отметкам литра в специальной емкости. Если речь идет о муке, то лучше всего использовать именно кулинарные весы.

В противном случае может быть несоответствие пропорций. Это правило не действует только в том случае, если в рецепте, используемом для теста которое вы собираетесь приготовить, указано измерять все чашками или ложками.

Как измерять муку

Если в рецепте написано не количество муки в граммах или килограммах, а ложки и стаканы – вы рискуете, что ваше тесто станет сухим. Ложка должна быть плоской, как и чашка. Вы добьетесь этого, удалив излишки ножом.

Не используйте емкость темного цвета для выпечки

Это может показаться ерундой, но цвет посуды для выпекания имеет значение. Темная форма нагревается быстрее. Поэтому более вероятно, что ваше тесто подгорит с одной стороны, а середина и верх останутся недопеченными. Поэтому используйте формы более ярких цветов или прозрачные стеклянные.

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