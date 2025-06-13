Многие варят кофе ежедневно – быстро, по привычке. Но даже в таком простом деле есть нюансы, которые влияют на вкус напитка. Иногда кофе получается слишком горьким или вовсе без аромата. Причина может быть совсем неочевидной. Именно на нее чаще всего никто не обращает внимания.

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Редакция FoodOboz расскажет, какой банальной ошибки не стоит делать во время заваривания кофе. Ответ вас удивит.

Все дело в кипятке

Кипяток быстро вытягивает горькие вещества из кофейного зерна. Слишком высокая температура разрушает тонкие ароматические масла, из-за чего кофе кажется сильным, горьким и даже пресным. Это случается со всеми типами кофе: молотым, растворимым и сублимированным.

Как правильно заварить кофе

1. Охладите воду. Дождитесь 30 секунд после кипения – именно тогда вода достигает 90-95 °C, оптимальной для заваривания.

2. Следите за температурой

Для крепкого напитка используйте воду 90-95 °C.

Если вы предпочитаете мягкий вкус – не более 89 °C.

3. Заваривайте под крышкой. Накрытая посуда поможет сохранить тепло и обеспечить максимальный аромат.

4. Не доводите до кипения. Во время приготовления на слабом огне активные вещества раскрываются постепенно, и кофе становится насыщенным.

5. Турку снимайте с огня, когда любимая пена начинает подниматься – так сохраните гармонию между вкусом и ароматом.

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