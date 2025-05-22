Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре
Если у вас осталось картофельное пюре, которое никто не хочет есть, не спешите выбрасывать продукт. Из такого овоща можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Для начинки прекрасно подойдут грибы и курица.
Идея приготовления сытной запеканки из картофельного пюре на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Сверху добавьте много натертого сыра.
Ингредиенты для теста:
- вареный картофель – 500 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 150 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 300 г
- курица – 500 г
- лук – 1 шт.
- специи
Ингредиенты для заливки:
- йогурт – 300 г
- яйца – 2 шт.
- специи
- твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Замесить картофельное тесто.
2. Поставить в пленке на 15 минут в холодильник.
3. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу.
4. Смешать заливку.
5. в разъемной форме влажными руками сформировать из теста корзинку, наполнить начинкой, добавить заливку.
6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.
7. Посыпать тертым сыром и поставить еще на 10-15 минут.
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