Если у вас осталось картофельное пюре, которое никто не хочет есть, не спешите выбрасывать продукт. Из такого овоща можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Для начинки прекрасно подойдут грибы и курица.

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Идея приготовления сытной запеканки из картофельного пюре на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Сверху добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты для теста:

вареный картофель – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 150 г

оливковое масло – 1 ст.л.

соль

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 300 г

курица – 500 г

лук – 1 шт.

специи

Ингредиенты для заливки:

йогурт – 300 г

яйца – 2 шт.

специи

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Замесить картофельное тесто.

2. Поставить в пленке на 15 минут в холодильник.

3. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу.

4. Смешать заливку.

5. в разъемной форме влажными руками сформировать из теста корзинку, наполнить начинкой, добавить заливку.

6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.

7. Посыпать тертым сыром и поставить еще на 10-15 минут.

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