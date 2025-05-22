Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
189
Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

Если у вас осталось картофельное пюре, которое никто не хочет есть, не спешите выбрасывать продукт. Из такого овоща можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Для начинки прекрасно подойдут грибы и курица.

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Идея приготовления сытной запеканки из картофельного пюре на ужин опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником aprilparadise в Instagram. Сверху добавьте много натертого сыра.

Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

Ингредиенты для теста:

  • вареный картофель – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 150 г
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 300 г
  • курица – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • специи

Ингредиенты для заливки:

  • йогурт – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • специи
  • твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

1. Замесить картофельное тесто.

2. Поставить в пленке на 15 минут в холодильник.

Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

3. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу.

4. Смешать заливку.

Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

5. в разъемной форме влажными руками сформировать из теста корзинку, наполнить начинкой, добавить заливку.

Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.

7. Посыпать тертым сыром и поставить еще на 10-15 минут.

Выбрасывать не стоит: что приготовить на ужин из вчерашнего картофельного пюре

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