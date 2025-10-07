Хотите приготовить вкусный десерт, но нет времени стоять у духовки? "Птичье молоко" без выпекания – отличный вариант для тех, кто ценит легкость и простоту. Нежная текстура, деликатный вкус и всего несколько простых ингредиентов – все, что нужно, чтобы создать настоящее домашнее наслаждение. Такой десерт можно сделать даже без опыта в кулинарии, а результат поразит своим видом и вкусом.

Видео дня

Идея приготовления нежного десерта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера kakao.sweethome в Instagram.

Ингредиенты для белого слоя:

творог (5%) – 250 г

греческий йогурт (2–5%) – 150 г

банан – 50 г

сироп топинамбура – 20 г

кокосовая стружка – 20 г

желатин – 10 г (замочить в 50 мл воды)

Для какао-слоя:

творог (5%) – 200 г

банан – 70 г

какао – 15 г

сироп топинамбура – 15 г

греческий йогурт – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Подготовьте желатин. Замочите его в воде на 10 минут, затем растворите на водяной бане до однородности.

2. Сделайте белый слой. В блендере смешайте творог, йогурт, банан, сироп топинамбура и кокосовую стружку до кремовой консистенции.

3. Добавьте растворенный желатин и перемешайте. Выложите смесь в форму и поставьте в холодильник на 20 минут.

4. Подготовьте какао-слой. Взбейте творог, банан, какао, сироп и йогурт до гладкой массы.

5. Соберите десерт. Выложите шоколадный слой поверх белого и снова поставьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: