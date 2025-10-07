Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт "Птичье молоко" в домашних условиях
Хотите приготовить вкусный десерт, но нет времени стоять у духовки? "Птичье молоко" без выпекания – отличный вариант для тех, кто ценит легкость и простоту. Нежная текстура, деликатный вкус и всего несколько простых ингредиентов – все, что нужно, чтобы создать настоящее домашнее наслаждение. Такой десерт можно сделать даже без опыта в кулинарии, а результат поразит своим видом и вкусом.
Идея приготовления нежного десерта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера kakao.sweethome в Instagram.
Ингредиенты для белого слоя:
- творог (5%) – 250 г
- греческий йогурт (2–5%) – 150 г
- банан – 50 г
- сироп топинамбура – 20 г
- кокосовая стружка – 20 г
- желатин – 10 г (замочить в 50 мл воды)
Для какао-слоя:
- творог (5%) – 200 г
- банан – 70 г
- какао – 15 г
- сироп топинамбура – 15 г
- греческий йогурт – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Подготовьте желатин. Замочите его в воде на 10 минут, затем растворите на водяной бане до однородности.
2. Сделайте белый слой. В блендере смешайте творог, йогурт, банан, сироп топинамбура и кокосовую стружку до кремовой консистенции.
3. Добавьте растворенный желатин и перемешайте. Выложите смесь в форму и поставьте в холодильник на 20 минут.
4. Подготовьте какао-слой. Взбейте творог, банан, какао, сироп и йогурт до гладкой массы.
5. Соберите десерт. Выложите шоколадный слой поверх белого и снова поставьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
