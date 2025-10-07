Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт "Птичье молоко" в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
711
Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт 'Птичье молоко' в домашних условиях

Хотите приготовить вкусный десерт, но нет времени стоять у духовки? "Птичье молоко" без выпекания – отличный вариант для тех, кто ценит легкость и простоту. Нежная текстура, деликатный вкус и всего несколько простых ингредиентов – все, что нужно, чтобы создать настоящее домашнее наслаждение. Такой десерт можно сделать даже без опыта в кулинарии, а результат поразит своим видом и вкусом.

Идея приготовления нежного десерта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера kakao.sweethome в Instagram.

Ингредиенты для белого слоя:

  • творог (5%) – 250 г
  • греческий йогурт (2–5%) – 150 г
  • банан – 50 г
  • сироп топинамбура – 20 г
  • кокосовая стружка – 20 г
  • желатин – 10 г (замочить в 50 мл воды)

Для какао-слоя:

  • творог (5%) – 200 г
  • банан – 70 г
  • какао – 15 г
  • сироп топинамбура – 15 г
  • греческий йогурт – 50 мл.

Способ приготовления:

Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт ''Птичье молоко'' в домашних условиях

1. Подготовьте желатин. Замочите его в воде на 10 минут, затем растворите на водяной бане до однородности.

Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт ''Птичье молоко'' в домашних условиях

2. Сделайте белый слой. В блендере смешайте творог, йогурт, банан, сироп топинамбура и кокосовую стружку до кремовой консистенции.

Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт ''Птичье молоко'' в домашних условиях

3. Добавьте растворенный желатин и перемешайте. Выложите смесь в форму и поставьте в холодильник на 20 минут.

Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт ''Птичье молоко'' в домашних условиях

4. Подготовьте какао-слой. Взбейте творог, банан, какао, сироп и йогурт до гладкой массы.

Выпекать не придется: как приготовить нежный десерт ''Птичье молоко'' в домашних условиях

5. Соберите десерт. Выложите шоколадный слой поверх белого и снова поставьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

