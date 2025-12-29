Выпекать не придется: вкусный мандариновый десерт на Новый год
Десерты без выпекания – отличный вариант для моментов, когда нет времени долго стоять у плиты. Особенно актуальны такие рецепты для новогоднего меню. Используйте сочные сезонные мандарины, нежный крем-сыр и желатин для застывания.
Идея приготовления мандаринового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье к кофе – 150 г
- сливочное масло – 80 г
- крем-сыр – 2 шт.
- сахарная пудра – 80 г
- молоко – 200 мл.
- желатин – 15 г
- вода – 100 мл.
- желе со вкусом апельсина – 1 упаковка
- мандарины
Способ приготовления:
1. Печенье взбить с помощью блендера или вручную, добавить растопленное сливочное масло и выложить на дно формы, утрамбовывая стаканом.
2. К крем-сыру добавить сахарную пудру, молоко и перемешать хорошо венчиком.
3. Поставить на паровую баню, тем временем залить желатин водой и оставить на 15 минут.
4. Медленно разогреть желатин в микроволновой и добавить к подогретой творожной массе.
5. Все хорошо еще раз перемешать и залить в форму вторым слоем.
6. Отправить в холодильник на 1-2 часа.
7. Желе готовить по инструкции на упаковке, охладить, добавить нарезанные мандарины и залить сверху желе.
8. Снова отправить в холодильник на 4 часа.
