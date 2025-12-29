Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Выпекать не придется: вкусный мандариновый десерт на Новый год

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Десерты без выпекания – отличный вариант для моментов, когда нет времени долго стоять у плиты. Особенно актуальны такие рецепты для новогоднего меню. Используйте сочные сезонные мандарины, нежный крем-сыр и желатин для застывания.

Идея приготовления мандаринового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье к кофе – 150 г
  • сливочное масло – 80 г
  • крем-сыр – 2 шт.
  • сахарная пудра – 80 г
  • молоко – 200 мл.
  • желатин – 15 г
  • вода – 100 мл.
  • желе со вкусом апельсина – 1 упаковка
  • мандарины

Способ приготовления:

1. Печенье взбить с помощью блендера или вручную, добавить растопленное сливочное масло и выложить на дно формы, утрамбовывая стаканом.

2. К крем-сыру добавить сахарную пудру, молоко и перемешать хорошо венчиком.

3. Поставить на паровую баню, тем временем залить желатин водой и оставить на 15 минут.

4. Медленно разогреть желатин в микроволновой и добавить к подогретой творожной массе.

5. Все хорошо еще раз перемешать и залить в форму вторым слоем.

6. Отправить в холодильник на 1-2 часа.

7. Желе готовить по инструкции на упаковке, охладить, добавить нарезанные мандарины и залить сверху желе.

8. Снова отправить в холодильник на 4 часа.

