Разнообразные настойки, сделанные дома бережными руками довольно часто оказываются гораздо вкуснее, чем те, которые продаются в магазинах. Именно поэтому их популярность никогда не угаснет, а с каждым годом будет появляться все больше рецептов.

Видео дня

Рецептом одного из таких напитков в Instagram поделился фудблогер Эдуард Насыров. Он рассказал, как дома и без особого труда, приготовить самую вкусную яблочную настойку с ванилью. Она имеет очень красивый янтарный цвет и просто неповторимый аромат.

Ингредиенты

Яблоки – 1 кг

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Коричневый сахар – 100 гр

Спирт – 250 мл

Вода – 350 мл

Способ приготовления

1.Яблоки очищаем и нарезаем мелким кубиком. Составляем в банке.

2. Добавляем спирт, разбавленный водой в пропорции 1:1.

3. Отправляем банку в темное место на две недели. Периодически достаем банку и помешиваем.

4. Фильтруем настойку через несколько слоев марли и хорошо отжимаем яблоки.

5. Готовим сироп. Смешиваем 100 мл сахара и провариваем в течение 5 минут.

6. Смешиваем с алкогольным основанием и еще раз фильтруем.

7. Разливаем по бутылкам и оставляем в темном месте еще на несколько дней.

8. Подаем охлажденным.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты с яблоками: