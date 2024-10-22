Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

Разнообразные настойки, сделанные дома бережными руками довольно часто оказываются гораздо вкуснее, чем те, которые продаются в магазинах. Именно поэтому их популярность никогда не угаснет, а с каждым годом будет появляться все больше рецептов.

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Рецептом одного из таких напитков в Instagram поделился фудблогер Эдуард Насыров. Он рассказал, как дома и без особого труда, приготовить самую вкусную яблочную настойку с ванилью. Она имеет очень красивый янтарный цвет и просто неповторимый аромат.

Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

Ингредиенты

  • Яблоки – 1 кг
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Коричневый сахар – 100 гр
  • Спирт – 250 мл
  • Вода – 350 мл

Способ приготовления

1.Яблоки очищаем и нарезаем мелким кубиком. Составляем в банке.

2. Добавляем спирт, разбавленный водой в пропорции 1:1.

Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

3. Отправляем банку в темное место на две недели. Периодически достаем банку и помешиваем.

4. Фильтруем настойку через несколько слоев марли и хорошо отжимаем яблоки.

Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

5. Готовим сироп. Смешиваем 100 мл сахара и провариваем в течение 5 минут.

Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

6. Смешиваем с алкогольным основанием и еще раз фильтруем.

Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой

7. Разливаем по бутылкам и оставляем в темном месте еще на несколько дней.

8. Подаем охлажденным.

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