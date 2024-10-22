Яблочная настойка с ванилью: как приготовить, чтобы смаковать зимой
Разнообразные настойки, сделанные дома бережными руками довольно часто оказываются гораздо вкуснее, чем те, которые продаются в магазинах. Именно поэтому их популярность никогда не угаснет, а с каждым годом будет появляться все больше рецептов.
Рецептом одного из таких напитков в Instagram поделился фудблогер Эдуард Насыров. Он рассказал, как дома и без особого труда, приготовить самую вкусную яблочную настойку с ванилью. Она имеет очень красивый янтарный цвет и просто неповторимый аромат.
Ингредиенты
- Яблоки – 1 кг
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Коричневый сахар – 100 гр
- Спирт – 250 мл
- Вода – 350 мл
Способ приготовления
1.Яблоки очищаем и нарезаем мелким кубиком. Составляем в банке.
2. Добавляем спирт, разбавленный водой в пропорции 1:1.
3. Отправляем банку в темное место на две недели. Периодически достаем банку и помешиваем.
4. Фильтруем настойку через несколько слоев марли и хорошо отжимаем яблоки.
5. Готовим сироп. Смешиваем 100 мл сахара и провариваем в течение 5 минут.
6. Смешиваем с алкогольным основанием и еще раз фильтруем.
7. Разливаем по бутылкам и оставляем в темном месте еще на несколько дней.
8. Подаем охлажденным.
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