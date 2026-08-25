Яблочные оладьи на кефире: что добавить в тесто, чтобы получились пышными

Пушистые оладьи с яблоками легко приготовить из простых продуктов, которые обычно есть на кухне. Тесто получается мягким, а кусочки яблок придают выпечке приятную сочность и легкий фруктовый вкус. Такие оладьи вкусны в тёплом виде, особенно с мёдом, джемом или сметаной. Готовятся они довольно быстро, поэтому рецепт подойдёт и для обычного домашнего завтрака.

Идея приготовления пышных оладий с яблоками опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 240 мл.

сода – 1/2 ч.л.

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванилин – по вкусу

мука – 200 г

яблоки – 2 шт.

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он не был холодным. Перелейте его в миску, добавьте соду и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром.

2. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и ванилином. Добавьте яичную смесь в кефир и перемешайте. Затем постепенно всыпайте просеянную муку, каждый раз хорошо вымешивая тесто.

3. Готовое тесто должно быть густым, однородным и медленно стекать с ложки. Не стоит добавлять слишком много муки, иначе оладьи могут получиться плотными.

4. Яблоки помойте, по желанию очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте плоды небольшими кубиками и аккуратно добавьте их в тесто. Если хотите получить более однородную текстуру, яблоки можно натереть на крупной терке.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой небольшими порциями и жарьте оладьи на среднем огне. Когда на поверхности появятся небольшие пузырьки, а края подрумянятся, переверните их на другую сторону.

6. Готовьте еще несколько минут до появления равномерной золотистой корочки. Готовые яблочные оладьи выложите на тарелку и подавайте теплыми.

7. По желанию к ним можно добавить мед, джем, сметану или просто посыпать сахарной пудрой. Вместо яблок для этого рецепта также можно использовать спелый банан, нарезав его небольшими кусочками.

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