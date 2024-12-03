Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю
Когда на дворе наступила зима, мы начинаем к созданию дома уютной атмосферы, которая согреет не только тіло, но и душу. Именно поэтому зима считается настоящим сезоном ароматной домашней выпечки.
Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт насыпного яблочного пирога. Он готовится быстро и легко, а также имеет теплый аромат корицы в сочетании с сочными яблоками и очень нежным тестом.
Ингредиенты для теста
- Мука – 150 гр
- Манная крупа – 150 гр
- Сахар – 150 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Соль – 1/3 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Яблоки – 1,5 кг
- Сливочное масло холодное – 100 гр
- Коричневый сахар – 50 гр
- Сахарная пудра – 20 гр
Способ приготовления
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
2. Сочетаем все сухие ингредиенты: муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, соль. Перемешиваем.
3. Готовим яблоки. Очищаем яблоки от кожуры и семян и натираем их на большой терке.
4. Составляем пирог. На дно разъемной формы кладем пергамент.
5. Чередуя слои собираем будущий пирог: начинаем с сухой части. Чем тоньше будут слои, тем лучше.
6. Закончите сборку сухой частью. Поверх нее натрите холодное сливочное масло и присыпьте коричневым сахаром (или любым другим).
7. Выпекаем в течение 45-50 минут. Если верх станет активно золотиться, можно накрыть форму фольгой, чтобы верхушка пирога не подгорела.
8. Оставляем на час и только после этого снимаем форму и присыпаем тонким слоем сахарной пудры.
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