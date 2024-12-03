Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Когда на дворе наступила зима, мы начинаем к созданию дома уютной атмосферы, которая согреет не только тіло, но и душу. Именно поэтому зима считается настоящим сезоном ароматной домашней выпечки.

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Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт насыпного яблочного пирога. Он готовится быстро и легко, а также имеет теплый аромат корицы в сочетании с сочными яблоками и очень нежным тестом.

Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Ингредиенты для теста

  • Мука – 150 гр
  • Манная крупа – 150 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Разрыхлитель – 8 гр
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Яблоки – 1,5 кг
  • Сливочное масло холодное – 100 гр
  • Коричневый сахар – 50 гр
  • Сахарная пудра – 20 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Сочетаем все сухие ингредиенты: муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, соль. Перемешиваем.

Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю

3. Готовим яблоки. Очищаем яблоки от кожуры и семян и натираем их на большой терке.

4. Составляем пирог. На дно разъемной формы кладем пергамент.

Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю

5. Чередуя слои собираем будущий пирог: начинаем с сухой части. Чем тоньше будут слои, тем лучше.

6. Закончите сборку сухой частью. Поверх нее натрите холодное сливочное масло и присыпьте коричневым сахаром (или любым другим).

7. Выпекаем в течение 45-50 минут. Если верх станет активно золотиться, можно накрыть форму фольгой, чтобы верхушка пирога не подгорела.

Яблочный насыпной пирог: как приготовить вкусную выпечку к чаю

8. Оставляем на час и только после этого снимаем форму и присыпаем тонким слоем сахарной пудры.

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