Когда на дворе наступила зима, мы начинаем к созданию дома уютной атмосферы, которая согреет не только тіло, но и душу. Именно поэтому зима считается настоящим сезоном ароматной домашней выпечки.

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Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт насыпного яблочного пирога. Он готовится быстро и легко, а также имеет теплый аромат корицы в сочетании с сочными яблоками и очень нежным тестом.

Ингредиенты для теста

Мука – 150 гр

Манная крупа – 150 гр

Сахар – 150 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Соль – 1/3 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Яблоки – 1,5 кг

Сливочное масло холодное – 100 гр

Коричневый сахар – 50 гр

Сахарная пудра – 20 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Сочетаем все сухие ингредиенты: муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, соль. Перемешиваем.

3. Готовим яблоки. Очищаем яблоки от кожуры и семян и натираем их на большой терке.

4. Составляем пирог. На дно разъемной формы кладем пергамент.

5. Чередуя слои собираем будущий пирог: начинаем с сухой части. Чем тоньше будут слои, тем лучше.

6. Закончите сборку сухой частью. Поверх нее натрите холодное сливочное масло и присыпьте коричневым сахаром (или любым другим).

7. Выпекаем в течение 45-50 минут. Если верх станет активно золотиться, можно накрыть форму фольгой, чтобы верхушка пирога не подгорела.

8. Оставляем на час и только после этого снимаем форму и присыпаем тонким слоем сахарной пудры.

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