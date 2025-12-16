Яблочный пирог для праздничного стола "Невидимка", который состоит из одной начинки: рецепт

Яблочный пирог – лучший домашний пирог, который будет лучшим десертом к чаю и кофе. Готовить такие пироги можно даже без теста, используя лаваш, слоеное тесто. Важно – выбрать не кислые яблоки для десерта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога для праздничного стола. 

Ингредиенты:

  • Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта)
  • Масло(мягкое) 170 г
  • Яйца 3 шт.
  • Ванильный сахар 1 ст.л
  • Сахар 150 г
  • Сметана 170 г
  • Йогурт 100 г
  • Мука 280 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица

Способ приготовления: 

1. Тесто: взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.

2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.

3. Форму выстелите бумагой для выпекания. Смажьте маслом и выложите тесто, посыпьте сверху сахаром и корицей.

