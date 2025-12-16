Яблочный пирог для праздничного стола "Невидимка", который состоит из одной начинки: рецепт
Яблочный пирог – лучший домашний пирог, который будет лучшим десертом к чаю и кофе. Готовить такие пироги можно даже без теста, используя лаваш, слоеное тесто. Важно – выбрать не кислые яблоки для десерта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта)
- Масло(мягкое) 170 г
- Яйца 3 шт.
- Ванильный сахар 1 ст.л
- Сахар 150 г
- Сметана 170 г
- Йогурт 100 г
- Мука 280 г
- Разрыхлитель 10 г
- Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.
2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.
3. Форму выстелите бумагой для выпекания. Смажьте маслом и выложите тесто, посыпьте сверху сахаром и корицей.
