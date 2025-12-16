Яблочный пирог – лучший домашний пирог, который будет лучшим десертом к чаю и кофе. Готовить такие пироги можно даже без теста, используя лаваш, слоеное тесто. Важно – выбрать не кислые яблоки для десерта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога для праздничного стола.

Ингредиенты:

Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта)

Масло(мягкое) 170 г

Яйца 3 шт.

Ванильный сахар 1 ст.л

Сахар 150 г

Сметана 170 г

Йогурт 100 г

Мука 280 г

Разрыхлитель 10 г

Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.

2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.

3. Форму выстелите бумагой для выпекания. Смажьте маслом и выложите тесто, посыпьте сверху сахаром и корицей.

