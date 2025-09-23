Яблочный пирог "Невидимка" без теста: десерт состоит на 99% из начинки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
384
Яблочный пирог 'Невидимка' без теста: десерт состоит на 99% из начинки

Лучший домашний десерт к чаю – яблочный пирог. Готовить его можно как с тесто, так и без – заменив лавашем, или сделать жидкое тесто из яиц, молока и растопленного масла.

Видео дня
Яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: десерт состоит на 99% из начинки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного яблочного пирога из яблок "Невидимка".

Яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: десерт состоит на 99% из начинки

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт.
  • сахар 50 г
  • ванилин
  • соль щепотка
  • молоко 100 мл
  • растопленное сливочное масло 20 г
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • мука 70 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте молоко, муку с разрыхлителем и солью. Влейте растопленное масло и хорошо перемешайте.

Яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: десерт состоит на 99% из начинки

2. Яблоки порежьте слайсами, выложите их в тесто, перемешайте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 С духовке 40 минут.

Яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: десерт состоит на 99% из начинки

Перед подачей присыпьте сахарной пудрой!

Яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: десерт состоит на 99% из начинки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты