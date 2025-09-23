Видео дня
Яблочный пирог "Невидимка" без теста: десерт состоит на 99% из начинки
Лучший домашний десерт к чаю – яблочный пирог. Готовить его можно как с тесто, так и без – заменив лавашем, или сделать жидкое тесто из яиц, молока и растопленного масла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного яблочного пирога из яблок "Невидимка".
Ингредиенты:
- яйца 2 шт.
- сахар 50 г
- ванилин
- соль щепотка
- молоко 100 мл
- растопленное сливочное масло 20 г
- разрыхлитель 1 ч.л.
- мука 70 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте молоко, муку с разрыхлителем и солью. Влейте растопленное масло и хорошо перемешайте.
2. Яблоки порежьте слайсами, выложите их в тесто, перемешайте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 С духовке 40 минут.
Перед подачей присыпьте сахарной пудрой!
