Лучший домашний десерт к чаю – яблочный пирог. Готовить его можно как с тесто, так и без – заменив лавашем, или сделать жидкое тесто из яиц, молока и растопленного масла.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного яблочного пирога из яблок "Невидимка".

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

сахар 50 г

ванилин

соль щепотка

молоко 100 мл

растопленное сливочное масло 20 г

разрыхлитель 1 ч.л.

мука 70 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте молоко, муку с разрыхлителем и солью. Влейте растопленное масло и хорошо перемешайте.

2. Яблоки порежьте слайсами, выложите их в тесто, перемешайте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 С духовке 40 минут.

Перед подачей присыпьте сахарной пудрой!

