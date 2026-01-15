Яблочный пирог "Невидимка": как приготовить вкусный десерт к чаю
"Невидимка" – очень нежный яблочный пирог, который просто тает во рту. Воздушное тесто очень удачно сочетается с сочными плодами. К чаю – именно то. что надо.
Идея приготовления яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 600 г очищенных
- цедра и сок одного лимона
- яйца – 2 шт.
- соль щепотка
- сахар – 50 г
- ванильный сахар с натуральной ванилью – 1 ч.л.
- молоко – 100 мл. (комнатной температуры)
- сливочное масло – 25 г( растопленное (растопленное, не горячее)
- мука – 75 г
- разрыхлитель – 1 ч.л с горкой
- корица – 0,5 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками.
2. Добавить цедру и сок лимона.
3. Хорошо перемешать.
4. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой пышной массы (2-3 минуты).
5. Влить молоко.
6. Добавить растопленное, охлажденное масло, перемешать.
7. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до гладкой консистенции.
8. Застелить форму пергаментом.
9. Слоями выложить яблоки и между ними тесто или перемешать яблоки с тестом и выложить в форму.
10. Выпекать при температуре 175°C 1 час 15 минут, ориентируясь по своей духовке. После 40 минут накрыть фольгой.
11. Полностью охладить в форме, чтобы тесто схватилось, затем вынуть.
12. Можно немного подогреть при подаче кусочек и подавать с мороженым.
