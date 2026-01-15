"Невидимка" – очень нежный яблочный пирог, который просто тает во рту. Воздушное тесто очень удачно сочетается с сочными плодами. К чаю – именно то. что надо.

Идея приготовления яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 600 г очищенных

цедра и сок одного лимона

яйца – 2 шт.

соль щепотка

сахар – 50 г

ванильный сахар с натуральной ванилью – 1 ч.л.

молоко – 100 мл. (комнатной температуры)

сливочное масло – 25 г( растопленное (растопленное, не горячее)

мука – 75 г

разрыхлитель – 1 ч.л с горкой

корица – 0,5 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками.

2. Добавить цедру и сок лимона.

3. Хорошо перемешать.

4. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до светлой пышной массы (2-3 минуты).

5. Влить молоко.

6. Добавить растопленное, охлажденное масло, перемешать.

7. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до гладкой консистенции.

8. Застелить форму пергаментом.

9. Слоями выложить яблоки и между ними тесто или перемешать яблоки с тестом и выложить в форму.

10. Выпекать при температуре 175°C 1 час 15 минут, ориентируясь по своей духовке. После 40 минут накрыть фольгой.

11. Полностью охладить в форме, чтобы тесто схватилось, затем вынуть.

12. Можно немного подогреть при подаче кусочек и подавать с мороженым.

