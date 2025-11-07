Самый простой и вкусный домашний десерт осенью – яблочный пирог. Готовить их можно использую практически любое тесто и даже просто лаваш, готовое слоеное тесто и тесто фило.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится легко и быстро.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт

Сахар 3 ст. л

Ванильный сахар 1 ч.л

Мука 3 ст.л

Яблоки 7 шт

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.

2. Нарежьте слайсами яблоки.

3. Смешайте яблоки с тестом и вылейте тесто в форму, выпекайте до готовности.

