Яблочный пирог "Невидимка", который на 90% состоит от яблок: рецепт легкого осеннего десерта

Самый простой и вкусный домашний десерт осенью – яблочный пирог. Готовить их можно использую практически любое тесто и даже просто лаваш, готовое слоеное тесто и тесто фило. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится легко и быстро. 

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт
  • Сахар 3 ст. л
  • Ванильный сахар 1 ч.л
  • Мука 3 ст.л
  • Яблоки 7 шт

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.

2. Нарежьте слайсами яблоки.

3. Смешайте яблоки с тестом и вылейте тесто в форму, выпекайте до готовности.

