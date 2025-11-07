Все рецепты
Яблочный пирог "Невидимка", который на 90% состоит от яблок: рецепт легкого осеннего десерта
Самый простой и вкусный домашний десерт осенью – яблочный пирог. Готовить их можно использую практически любое тесто и даже просто лаваш, готовое слоеное тесто и тесто фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится легко и быстро.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт
- Сахар 3 ст. л
- Ванильный сахар 1 ч.л
- Мука 3 ст.л
- Яблоки 7 шт
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте.
2. Нарежьте слайсами яблоки.
3. Смешайте яблоки с тестом и вылейте тесто в форму, выпекайте до готовности.
