Большинство людей хранят яйца в холодильнике в оригинальной упаковке. Там они остаются свежими в течение трех недель. Если отделить белки от желтков, первые можно употреблять в течение двух недель, в то время как вторые испортятся уже через три дня.

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Однако если вы хотите, чтобы яйца дома хранились свежими в течение 12 месяцев, следует знать один полезный прием. О чем идет речь, узнавал Express со ссылкой на Британский совет яичной промышленности.

Как оказалось, для того чтобы яйца оставались пригодными к употреблению в течение 12 месяцев, их просто нужно заморозить. Лучше всего этот продукт будет храниться, если перед замораживанием отделить белки от желтков. Также замораживать составляющие яйца лучше в небольшом количестве. А самое практичное – по одному желтку и одному белку. Таким образом, вы сможете четко определить количество продукта, отделяемого для приготовления блюда.

Но, желтки, из-за своей более густой консистенции, могут забывать о гелеобразной структуре во время замораживания. Чтобы этого не произошло, нужно просто добавить 1 ч.л. соли или 1,5 ст.л. сахара на каждые 240 мл продукта. Желтки с солью лучше использовать для приготовления соленых блюд, а с сахаром, конечно, для сладких.

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