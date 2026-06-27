Летний салат со свежими овощами и отварным мясом станет отличным вариантом как для повседневного меню, так и для праздничного застолья. Изюминкой этого блюда является необычная горячая заправка на основе соевого соуса, чеснока и зелени, которая делает вкус более насыщенным. Такой салат получается сочным, ярким и очень ароматным. Если хочется удивить гостей простым, но интересным блюдом, этот рецепт точно стоит попробовать.

Идея приготовления яркого летнего салата опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварная телятина – 400–450 г

жёлтый болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

огурцы – 2 средних шт.

красный лук – 1/2 шт.

консервированный зеленый горошек – 1/2 банки

чеснок – 2-3 зубчика

петрушка – небольшой пучок

соевый соус – 50 мл.

растительное масло – для заправки

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите телятину до готовности, полностью остудите и нарежьте тонкой соломкой.

2. Болгарский перец, помидоры и огурцы также нарежьте соломкой. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Выложите в большую миску подготовленное мясо, овощи и добавьте консервированный зеленый горошек.

4. Для заправки мелко нарежьте петрушку, смешайте ее с измельченным чесноком и соевым соусом. По вкусу добавьте соль и черный перец.

5. Растительное масло хорошо разогрейте и влейте в смесь из зелени и соевого соуса. Сразу перемешайте, чтобы аромат чеснока и петрушки полностью раскрылся.

6. Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте блюду постоять 10–15 минут перед подачей.

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