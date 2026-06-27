Яркий летний салат с оригинальной заправкой: удивите своих гостей

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
96
Яркий летний салат с оригинальной заправкой: удивите своих гостей
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Летний салат со свежими овощами и отварным мясом станет отличным вариантом как для повседневного меню, так и для праздничного застолья. Изюминкой этого блюда является необычная горячая заправка на основе соевого соуса, чеснока и зелени, которая делает вкус более насыщенным. Такой салат получается сочным, ярким и очень ароматным. Если хочется удивить гостей простым, но интересным блюдом, этот рецепт точно стоит попробовать.

Идея приготовления яркого летнего салата опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Яркий летний салат с оригинальной заправкой: удивите своих гостей

Ингредиенты:

  • отварная телятина – 400–450 г
  • жёлтый болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • огурцы – 2 средних шт.
  • красный лук – 1/2 шт.
  • консервированный зеленый горошек – 1/2 банки
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • петрушка – небольшой пучок
  • соевый соус – 50 мл.
  • растительное масло – для заправки
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яркий летний салат с оригинальной заправкой: удивите своих гостей

1. Отварите телятину до готовности, полностью остудите и нарежьте тонкой соломкой.

2. Болгарский перец, помидоры и огурцы также нарежьте соломкой. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Выложите в большую миску подготовленное мясо, овощи и добавьте консервированный зеленый горошек.

Яркий летний салат с оригинальной заправкой: удивите своих гостей

4. Для заправки мелко нарежьте петрушку, смешайте ее с измельченным чесноком и соевым соусом. По вкусу добавьте соль и черный перец.

5. Растительное масло хорошо разогрейте и влейте в смесь из зелени и соевого соуса. Сразу перемешайте, чтобы аромат чеснока и петрушки полностью раскрылся.

Яркий летний салат с оригинальной заправкой: удивите своих гостей

6. Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте блюду постоять 10–15 минут перед подачей.

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