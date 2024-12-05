Сезон хурмы начинается поздней осенью и длится всю зиму. За это время следует успеть насладиться непревзойденным вкусом этого фрукта, а также наполнить организм полезными микроэлементами, содержащимися в нем клетчаткой и витаминами. Хурму можно есть просто так, а можно использовать для приготовления салатов или десертов.

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Хурма также имеет существенный недостаток – терпкость. Это свидетельствует о недозрелости фрукта. Как сделать так, чтобы хурма созрела как можно скорее, разбирался FoodOboz.

Как лишить хурму терпкости

Существует несколько способов, как лишить хурму терпкости. На каждый из них следует потратить несколько дней.

Положить в пакет хурму и оставить при комнатной температуре.

Добавить в пакет яблоки или бананы. Эти фрукты выделяют газ этилен, что способствует ускорению созревания.

Заморозить хурму после оставить размораживаться при комнатной температуре. После этого хурма не только потеряет терпкость, но станет мягкой.

Залить хурма кипятком на несколько часов.

Последний метод заслуживает особого внимания, ведь он наиболее быстрый и действенный. Всего за несколько часов пребывания в кипятке, терпкость хурмы полностью исчезнет, а фрукт приобретет сладкий, ярко выраженный вкус.

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