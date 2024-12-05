Зачем хурму заливают горячей водой: интересный лайфхак

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Зачем хурму заливают горячей водой: интересный лайфхак

Сезон хурмы начинается поздней осенью и длится всю зиму. За это время следует успеть насладиться непревзойденным вкусом этого фрукта, а также наполнить организм полезными микроэлементами, содержащимися в нем клетчаткой и витаминами. Хурму можно есть просто так, а можно использовать для приготовления салатов или десертов.

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Хурма также имеет существенный недостаток – терпкость. Это свидетельствует о недозрелости фрукта. Как сделать так, чтобы хурма созрела как можно скорее, разбирался FoodOboz.

Зачем хурму заливают горячей водой: интересный лайфхак

Как лишить хурму терпкости

Существует несколько способов, как лишить хурму терпкости. На каждый из них следует потратить несколько дней.

  • Положить в пакет хурму и оставить при комнатной температуре.
  • Добавить в пакет яблоки или бананы. Эти фрукты выделяют газ этилен, что способствует ускорению созревания.
Зачем хурму заливают горячей водой: интересный лайфхак
  • Заморозить хурму после оставить размораживаться при комнатной температуре. После этого хурма не только потеряет терпкость, но станет мягкой.
  • Залить хурма кипятком на несколько часов.
Зачем хурму заливают горячей водой: интересный лайфхак

Последний метод заслуживает особого внимания, ведь он наиболее быстрый и действенный. Всего за несколько часов пребывания в кипятке, терпкость хурмы полностью исчезнет, а фрукт приобретет сладкий, ярко выраженный вкус.

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