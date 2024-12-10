Сначала власть СССР запрещали продажу алкогольных напитков. Затем в течение определенного периода времени она на нем зарабатывала неплохие деньги, после чего снова начала запрещать.

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Тем не менее, алкоголь в Советском союзе был всегда. Если не учитывать самогон, готовившийся во многих семьях, любимым напитком жителей тех времен было шампанское. Зачем именно его начали выпускать и было ли оно качественным, разбирался FoodOboz.

Конечно, самым популярным алкогольным продуктом в СССР была водка. Поэтому для того, чтобы придать ситуации хоть немного благородства, было принято решение о налаживании производства шампанского. В 1937 году крымский завод "Новый Свет" выпускал уже более 12 тысяч плашек шампанского ежедневно. А к 1941 году планировалось увеличить производство в 60 раз.

Качество шампанского было весьма сомнительным, хотя его популярность не уменьшалась никогда. Это была отличная альтернатива для женщин, которым надоели "мужские" водка и пиво. Обычно на выдержку хорошего шампанского уходит от одного до трех лет. Но срок выдержки советского шампанского составлял всего 25 дней. Кстати, появление шампанского на полках советских магазинов удивительно совпало с восстановлением установки елки и празднования Нового года.

Таким образом, за очень короткие сроки шампанское стало настоящим символом Нового года. Каждый гражданин той страны предпочитал, чтобы на праздничном столе обязательно стояла минимум одна бутылка шампанского. Этот напиток считался признаком материального благополучия и состоятельности.

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