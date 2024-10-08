Закуска из болгарского перца, с чесноком и маслом для перекуса: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,4 т.
Закуска из болгарского перца, с чесноком и маслом для перекуса: готовится элементарно

Сладкий перец – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления закусок, а также салатов, супов, соусов. Еще его можно очень вкусно запечь и сделать горячую закуску.

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Что приготовить из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого болгарского перца.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • перцы – 4-5 шт.
  • уксус 9% – 1 ст.л.
  • соль, перец
  • зелень: укроп/петрушка
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Перцы выложите в форму и запекайте 35 минут при 180 С.

Запеченный перец

2. После переложите в миску, накройте пленкой и оставьте, пока они остынут.

Готовый перец для блюд

3. Почистите от семян, порежьте, добавьте зелень, тертый чеснок, специи, масло, уксус, перемешайте.

Приготовление закуски

Подавайте с хлебом и сыром!

Готовая закуска

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