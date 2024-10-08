Видео дня
Закуска из болгарского перца, с чесноком и маслом для перекуса: готовится элементарно
Сладкий перец – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления закусок, а также салатов, супов, соусов. Еще его можно очень вкусно запечь и сделать горячую закуску.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого болгарского перца.
Ингредиенты:
- перцы – 4-5 шт.
- уксус 9% – 1 ст.л.
- соль, перец
- зелень: укроп/петрушка
- оливковое масло – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Перцы выложите в форму и запекайте 35 минут при 180 С.
2. После переложите в миску, накройте пленкой и оставьте, пока они остынут.
3. Почистите от семян, порежьте, добавьте зелень, тертый чеснок, специи, масло, уксус, перемешайте.
Подавайте с хлебом и сыром!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: