Закуска из хурмы для новогоднего стола: вкус приятно удивит

Хурма – очень вкусный, ароматный и полезный фрукт. Но, нужно обязательно знать, что хурму нельзя есть каждый день и тем более – съедать за раз 2-3 шт, и специалисты рекомендуют избегать употребления хурмы на голодный желудок, чтобы предотвратить образование камней (фитобезоаров). Стоит отметить, что из хурмы можно готовить салаты, закуски, выпечку, пудинги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из хурмы, с сыром и специями. 

Ингредиенты: 

  • Хурма
  • Буратта – 1 шт.
  • Фенхель – 1 шт.
  • Масло оливковое
  • Апельсин – 1 шт.
  • Горчица французская зернами
  • Горчица обыкновенная
  • Фисташки
  • Соль/специи (твои любимые)
  • Любимая зелень для аромата 

Способ приготовления: 

1. Фенхель нарезаем очень тонкими слайсами и сразу отправляем в ледяную воду со льдом, чтобы придать еще хрустящую и рельефа.

2. Хурму также нарезаем кольцами и выкладываем на плоскую тарелку.

3. Сверху ажурные слайсы фенхеля, будто цветок и в центре буратту. Поливаем соусом (масло + сок апельсина и его филе + цедра + горчица + соль / перец).

