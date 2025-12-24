Закуска из хурмы для новогоднего стола: вкус приятно удивит
Хурма – очень вкусный, ароматный и полезный фрукт. Но, нужно обязательно знать, что хурму нельзя есть каждый день и тем более – съедать за раз 2-3 шт, и специалисты рекомендуют избегать употребления хурмы на голодный желудок, чтобы предотвратить образование камней (фитобезоаров). Стоит отметить, что из хурмы можно готовить салаты, закуски, выпечку, пудинги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из хурмы, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- Хурма
- Буратта – 1 шт.
- Фенхель – 1 шт.
- Масло оливковое
- Апельсин – 1 шт.
- Горчица французская зернами
- Горчица обыкновенная
- Фисташки
- Соль/специи (твои любимые)
- Любимая зелень для аромата
Способ приготовления:
1. Фенхель нарезаем очень тонкими слайсами и сразу отправляем в ледяную воду со льдом, чтобы придать еще хрустящую и рельефа.
2. Хурму также нарезаем кольцами и выкладываем на плоскую тарелку.
3. Сверху ажурные слайсы фенхеля, будто цветок и в центре буратту. Поливаем соусом (масло + сок апельсина и его филе + цедра + горчица + соль / перец).
