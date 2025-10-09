Видео дня
Закуска из крабовых палочек в кляре "Динамит": готовится считанные минуты
Крабовые палочки – самый обычный продукт на первый взгляд, но он при этом может быть основой для салатов, закусок, намазок. Ко всему они отлично сочетаются со всеми продуктами и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Динамит" из крабовых палочек и вафли.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 6 шт
- Трубочки вафельные 12 шт
- Майонез 1/2 п
- Яйца
- Специи
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте майонез.
2. Заверните крабовые палочки в вафли, обмокните в кляр.
3. Обжарьте около 2 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: