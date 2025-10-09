Крабовые палочки – самый обычный продукт на первый взгляд, но он при этом может быть основой для салатов, закусок, намазок. Ко всему они отлично сочетаются со всеми продуктами и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Динамит" из крабовых палочек и вафли.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 6 шт

Трубочки вафельные 12 шт

Майонез 1/2 п

Яйца

Специи

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте майонез.

2. Заверните крабовые палочки в вафли, обмокните в кляр.

3. Обжарьте около 2 минут.

