Закуска из крабовых палочек в кляре "Динамит": готовится считанные минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
147
Рецепт закуски

Крабовые палочки – самый обычный продукт на первый взгляд, но он при этом может быть основой для салатов, закусок, намазок. Ко всему они отлично сочетаются со всеми продуктами и соусами.

Закуска из крабовых палочек в кляре ''Динамит'': готовится считанные минуты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Динамит" из крабовых палочек и вафли.

Закуска из крабовых палочек в кляре ''Динамит'': готовится считанные минуты

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 6 шт
  • Трубочки вафельные 12 шт
  • Майонез 1/2 п
  • Яйца
  • Специи

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте майонез.

Закуска из крабовых палочек в кляре ''Динамит'': готовится считанные минуты

2. Заверните крабовые палочки в вафли, обмокните в кляр.

Закуска из крабовых палочек в кляре ''Динамит'': готовится считанные минуты

3. Обжарьте около 2 минут.

Закуска из крабовых палочек в кляре ''Динамит'': готовится считанные минуты

