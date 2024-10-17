Закуска из креветок с крем-сыром: вкусный перекус или хорошее дополнение к праздничному столу

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
309
Закуска из креветок с крем-сыром: вкусный перекус или хорошее дополнение к праздничному столу

Креветки – это полезный морепродукт, который используется для приготовления супов, салатов и разнообразных закусок, или выступает в качестве самостоятельного блюда. А благодаря своему интересному виду, они придают изысканность любому блюду.

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Как приготовить закуску из креветок так, чтобы она поразила всех, в Instagram рассказала фудблогер с ником iriska dimitrova. Это блюдо может выступать в качестве перекуса, или же стать отличным дополнением к любому праздничному столу.

Закуска из креветок с крем-сыром: вкусный перекус или хорошее дополнение к праздничному столу

Ингредиенты

  • Крем-творог – 175 гр
  • Очищенные вареные креветки – 150-200 гр
  • Яйцо вареное – 1 шт
  • Чеснок – ½ зуб
  • Укроп – 1 веточка
  • Соль
  • Перец
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Вареные креветки очищаем.

Закуска из креветок с крем-сыром: вкусный перекус или хорошее дополнение к праздничному столу

2. Крем-сыр перекладываем в чашу блендера, добавляем большую часть очищенных креветок, вареное яйцо и по желанию немного чеснока и укропа.

Закуска из креветок с крем-сыром: вкусный перекус или хорошее дополнение к праздничному столу

3. Перебиваем блендером до однородности.

4. Остальные креветки мелко нарезаем ножом.

Закуска из креветок с крем-сыром: вкусный перекус или хорошее дополнение к праздничному столу

5. Добавляем нарезанные креветки в общую массу и перемешиваем.

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