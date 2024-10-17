Креветки – это полезный морепродукт, который используется для приготовления супов, салатов и разнообразных закусок, или выступает в качестве самостоятельного блюда. А благодаря своему интересному виду, они придают изысканность любому блюду.

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Как приготовить закуску из креветок так, чтобы она поразила всех, в Instagram рассказала фудблогер с ником iriska dimitrova. Это блюдо может выступать в качестве перекуса, или же стать отличным дополнением к любому праздничному столу.

Ингредиенты

Крем-творог – 175 гр

Очищенные вареные креветки – 150-200 гр

Яйцо вареное – 1 шт

Чеснок – ½ зуб

Укроп – 1 веточка

Соль

Перец

Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Вареные креветки очищаем.

2. Крем-сыр перекладываем в чашу блендера, добавляем большую часть очищенных креветок, вареное яйцо и по желанию немного чеснока и укропа.

3. Перебиваем блендером до однородности.

4. Остальные креветки мелко нарезаем ножом.

5. Добавляем нарезанные креветки в общую массу и перемешиваем.

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