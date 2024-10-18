Закуска из лаваша

Лаваш – самый простой продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также пиццы, салатов, пирогов. Еще лаваш может быть основой для десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша с начинкой из скумбрии.

Ингредиенты:

1 скумбрия

1 лаваш

2 средних помидора

1 большой лук или 2 маленьких

2 ст.л сока лимона

1 ч.л горчицы

2 ст.л масла

2 ст.л соевого соуса

сушеный орегано по вкусу

Способ приготовления:

1. Скумбрию разделите, удалите кости из филе.

2. В емкости соедините растительное масло, соевый соус, сок лимона и горчицу. Половиной маринада обмажьте рыбу, посыпьте орегано и оставьте на 10 минут.

3. На разогретой сухой сковороде обжарьте скумбрию с двух сторон. Жарьте с каждой стороны по 5-7 минут.

4. Лаваш разрежьте на две части и смажьте второй половиной маринада. На край лаваша выложите порезанный помидор и лук, затем скумбрию.

5. Далее обжарьте рыбу в лаваше на сухой сковороде или на гриле до золотистости.

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