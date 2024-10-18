Закуска из лаваша со скумбрией: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Лаваш – самый простой продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также пиццы, салатов, пирогов. Еще лаваш может быть основой для десертов. 

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша с начинкой из скумбрии. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 скумбрия
  • 1 лаваш
  • 2 средних помидора 
  • 1 большой лук или 2 маленьких
  • 2 ст.л сока лимона
  • 1 ч.л горчицы
  • 2 ст.л масла
  • 2 ст.л соевого соуса
  • сушеный орегано по вкусу

Способ приготовления: 

1. Скумбрию разделите, удалите кости из филе. 

Скумбрия в маринаде

2. В емкости соедините растительное масло, соевый соус, сок лимона и горчицу. Половиной маринада обмажьте рыбу, посыпьте орегано и оставьте на 10 минут.

Готовая рыба

3. На разогретой сухой сковороде обжарьте скумбрию с двух сторон. Жарьте с каждой стороны по 5-7 минут.

Лаваш и рыба

4. Лаваш разрежьте на две части и смажьте второй половиной маринада. На край лаваша выложите порезанный помидор и лук, затем скумбрию.

Приготовление блюда

5. Далее обжарьте рыбу в лаваше на сухой сковороде или на гриле до золотистости.

Готовая закуска

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