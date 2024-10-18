Закуска из лаваша со скумбрией: рецепт очень вкусного и сытного блюда
Лаваш – самый простой продукт для приготовления вкусных и быстрых закусок, а также пиццы, салатов, пирогов. Еще лаваш может быть основой для десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша с начинкой из скумбрии.
Ингредиенты:
- 1 скумбрия
- 1 лаваш
- 2 средних помидора
- 1 большой лук или 2 маленьких
- 2 ст.л сока лимона
- 1 ч.л горчицы
- 2 ст.л масла
- 2 ст.л соевого соуса
- сушеный орегано по вкусу
Способ приготовления:
1. Скумбрию разделите, удалите кости из филе.
2. В емкости соедините растительное масло, соевый соус, сок лимона и горчицу. Половиной маринада обмажьте рыбу, посыпьте орегано и оставьте на 10 минут.
3. На разогретой сухой сковороде обжарьте скумбрию с двух сторон. Жарьте с каждой стороны по 5-7 минут.
4. Лаваш разрежьте на две части и смажьте второй половиной маринада. На край лаваша выложите порезанный помидор и лук, затем скумбрию.
5. Далее обжарьте рыбу в лаваше на сухой сковороде или на гриле до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: