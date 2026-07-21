Запеченный болгарский перец уже давно остается одной из самых простых сезонных закусок. Он получается нежным, ароматным и прекрасно сочетается со свежим хлебом, сыром или мясными блюдами. Такая закуска легко готовится, хорошо хранится в холодильнике и станет удачным дополнением как к повседневному меню, так и к праздничному столу.

Идея приготовления закуски из запеченного болгарского перца опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 5-6 шт. (лучше выбирать мясистые красные или желтые плоды)

чеснок – 3-4 зубчика

оливковое или подсолнечное масло – 3-4 ст.л.

яблочный или бальзамический уксус – 1-2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

свежая зелень (петрушка, базилик или кинза) – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Сначала необходимо разогреть духовку до 200 градусов. Болгарский перец помыть, хорошо просушить и выложить целиком на противень, застеленный пергаментом.

2. Запекать овощи примерно 35-45 минут, периодически переворачивая. Кожица должна стать мягкой и местами потемнеть – именно это придаст закуске особый вкус.

3. Горячий перец переложить в глубокую миску и накрыть крышкой или пищевой пленкой на 15-20 минут. После этого кожица будет легко сниматься.

4. Очищенные овощи освободить от семян и плодоножек, а сок, оставшийся после очистки, перелить в отдельную емкость.

5. Затем перец нарезать длинными полосками или разделить руками на небольшие кусочки. К вытекшему соку добавить растительное масло, уксус, мелко нарезанный чеснок, сахар, соль, черный перец и измельченную зелень.

6. Все тщательно перемешать до однородности.

7. Подготовленный перец выложить в контейнер или стеклянную банку и залить маринадом. Для более насыщенного вкуса закуску рекомендуется оставить в холодильнике как минимум на несколько часов.

8. Готовый запеченный болгарский перец можно подавать на хрустящих тостах, использовать в качестве начинки для сэндвичей или подавать к основным блюдам. Это простой рецепт, который позволяет по-новому взглянуть на сезонные овощи и разнообразить домашнее меню.

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