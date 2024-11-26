Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных закусок, а также салатов, намазок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в духовке, в фольге.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски "Сельдь под шубой", которая готовится 10 минут.

Ингредиенты:

Селедка – 1 шт или 200 г

Свекла – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Майонез – 2 ст.л

Листья салата для украшения

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель отварите, почистите и натрите. Добавьте майонез и перемешайте.

2. Сделайте из свекольной смеси шарик, в центре выложить кусочек селедки, и снова скатайте шарики, выложите на блюдо с листьями салата!

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