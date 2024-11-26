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Закуска "Сельдь под шубой": рецепт старого блюда по-новому
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных закусок, а также салатов, намазок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в духовке, в фольге.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски "Сельдь под шубой", которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- Селедка – 1 шт или 200 г
- Свекла – 1 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Майонез – 2 ст.л
- Листья салата для украшения
Способ приготовления:
1. Свеклу, картофель отварите, почистите и натрите. Добавьте майонез и перемешайте.
2. Сделайте из свекольной смеси шарик, в центре выложить кусочек селедки, и снова скатайте шарики, выложите на блюдо с листьями салата!
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