Закуска "Сельдь под шубой": рецепт старого блюда по-новому

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,3 т.
Рецепт закуски

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных закусок, а также салатов, намазок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в духовке, в фольге.

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Как правильно приготовить свеклу

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски "Сельдь под шубой", которая готовится 10 минут. 

Закуска из свеклы

Ингредиенты:

  • Селедка – 1 шт или 200 г
  • Свекла – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Майонез – 2 ст.л
  • Листья салата для украшения

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель отварите, почистите и натрите. Добавьте майонез и перемешайте.

Ингредиенты для блюда

2. Сделайте из свекольной смеси шарик, в центре выложить кусочек селедки, и снова скатайте шарики, выложите на блюдо с листьями салата!

Готовая закуска

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