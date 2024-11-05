Закуска из перца

Сладкий перец – идеальная основа для приготовления вкусных супов, закусок, салатов. Еще его можно мариновать, консервировать, запекать, тушить, но полезнее всего он именно в сыром виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца, с творожной начинкой.

Ингредиенты:

Перец – 6 шт.

Творог – 200 г

Сливочный творог или густой йогурт – 65 г

Чеснок – пару зубчиков

Петрушка рубленая – пучок

Орехи измельченные – 30 г

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Перцы запеките целиком при 200 С 20-30 минут, охладите. После чистим, делим пополам вдоль.

2. Смешайте все остальные ингредиенты, выложите творожную массу на половинки перцев и заверните в рулеты.

3. Рулеты можно сбрызнуть чесночным маслом, полейте бальзамическим соусом или кисло-сладким соусом.

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