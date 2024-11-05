Закуска из перца

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Закусочные рулетики из сладкого перца с творожной начинкой: вкусно и полезно
Сладкий перец – идеальная основа для приготовления вкусных супов, закусок, салатов. Еще его можно мариновать, консервировать, запекать, тушить, но полезнее всего он именно в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца, с творожной начинкой.
Ингредиенты:
- Перец – 6 шт.
- Творог – 200 г
- Сливочный творог или густой йогурт – 65 г
- Чеснок – пару зубчиков
- Петрушка рубленая – пучок
- Орехи измельченные – 30 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Перцы запеките целиком при 200 С 20-30 минут, охладите. После чистим, делим пополам вдоль.
2. Смешайте все остальные ингредиенты, выложите творожную массу на половинки перцев и заверните в рулеты.
3. Рулеты можно сбрызнуть чесночным маслом, полейте бальзамическим соусом или кисло-сладким соусом.
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