Закусочные рулетики из сладкого перца с творожной начинкой: вкусно и полезно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Закусочные рулетики из сладкого перца с творожной начинкой: вкусно и полезно

Сладкий перец – идеальная основа для приготовления вкусных супов, закусок, салатов. Еще его можно мариновать, консервировать, запекать, тушить, но полезнее всего он именно в сыром виде.

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Закуска из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца, с творожной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Перец – 6 шт.
  • Творог – 200 г
  • Сливочный творог или густой йогурт – 65 г
  • Чеснок – пару зубчиков
  • Петрушка рубленая – пучок
  • Орехи измельченные – 30 г
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Перцы запеките целиком при 200 С 20-30 минут, охладите. После чистим, делим пополам вдоль.

Запеченные перцы

2. Смешайте все остальные ингредиенты, выложите творожную массу на половинки перцев и заверните в рулеты.

Приготовление закуски

3. Рулеты можно сбрызнуть чесночным маслом, полейте бальзамическим соусом или кисло-сладким соусом.

Готовое блюдо

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