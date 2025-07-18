Закусочный блинный торт с плавленым сыром: сверху очень вкусно добавить икру
Закусочный торт из блинов – изысканное блюдо на любой случай. Для начинки вам понадобятся обычные плавленые сырки, а также чеснок. Главное – правильно сделать тесто, чтобы во время жарки оно не рвалось, и блины получились золотистыми.
Идея приготовления сытного блинного торта опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.
- майонез – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 3 шт.
- майонез – по вкусу
- чеснок – 3-4 зубчика
- икра
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с майонезом.
2. Жарить блины на горячей сковородке без капли масла – они легко снимаются и не прилипают.
3. Из этой порции получится около 12 яичных блинов.
4. Натереть плавленые сырки, смешать с майонезом и измельченным чесноком.
5. Добавить зелень по желанию.
6. Каждый блинчик смазать начинкой и выложить один на другой.
7. Последний слой укрась икрой. Поставь в холодильник на 1-2 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: