Закусочный торт из блинов – изысканное блюдо на любой случай. Для начинки вам понадобятся обычные плавленые сырки, а также чеснок. Главное – правильно сделать тесто, чтобы во время жарки оно не рвалось, и блины получились золотистыми.

Идея приготовления сытного блинного торта опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.

майонез – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 3 шт.

майонез – по вкусу

чеснок – 3-4 зубчика

икра

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с майонезом.

2. Жарить блины на горячей сковородке без капли масла – они легко снимаются и не прилипают.

3. Из этой порции получится около 12 яичных блинов.

4. Натереть плавленые сырки, смешать с майонезом и измельченным чесноком.

5. Добавить зелень по желанию.

6. Каждый блинчик смазать начинкой и выложить один на другой.

7. Последний слой укрась икрой. Поставь в холодильник на 1-2 часа.

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