Закусочный кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами: как приготовить
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Рулет из кабачков с плавленым сыром и помидорами – это простая домашняя закуска, которая готовится из доступных продуктов. Он получается нежным, сочным и хорошо держит форму после охлаждения. Такой рулет удобно подавать как на повседневный стол, так и к праздничному меню. Блюдо сочетает в себе легкую овощную основу и насыщенную сырную начинку. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 800 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 60 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- укроп – по вкусу
- плавленые сырки – 3 шт.
- сметана 20% – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- помидор – 1 шт.
- ветчина – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки нужно хорошо вымыть и натереть на крупной терке.
2. После этого их следует немного посолить и оставить примерно на 10 минут, чтобы они пустили сок.
3. Массу нужно тщательно отжать от лишней жидкости – это важно, чтобы корж не получился водянистым.
4. К подготовленным кабачкам добавить яйца, соль, перец, измельченный укроп и муку.
5. Всё хорошо перемешать до однородной массы. Полученную массу выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить.
6. Выпекать кабачковый корж в разогретой духовке при температуре 200 °C примерно 25-30 минут до легкой румяности. После выпекания его нужно полностью остудить.
7. Для начинки натереть плавленые сырки и смешать со сметаной, измельченным чесноком, солью и перцем. Можно добавить немного укропа для свежего аромата.
8. Охлаждённый корж равномерно смазать творожной массой.
9. Затем выложить нарезанный кубиками помидор и кусочки ветчины. После этого основу аккуратно свернуть в рулет.
10. Готовый рулет завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо держал форму и пропитался. Перед подачей его нарезать порционными кусочками.
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