Рулет из кабачков с плавленым сыром и помидорами – это простая домашняя закуска, которая готовится из доступных продуктов. Он получается нежным, сочным и хорошо держит форму после охлаждения. Такой рулет удобно подавать как на повседневный стол, так и к праздничному меню. Блюдо сочетает в себе легкую овощную основу и насыщенную сырную начинку. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера yuliia masiuk в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 800 г

яйца – 3 шт.

мука – 60 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

укроп – по вкусу

плавленые сырки – 3 шт.

сметана 20% – 100 г

чеснок – 2 зубчика

помидор – 1 шт.

ветчина – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки нужно хорошо вымыть и натереть на крупной терке.

2. После этого их следует немного посолить и оставить примерно на 10 минут, чтобы они пустили сок.

3. Массу нужно тщательно отжать от лишней жидкости – это важно, чтобы корж не получился водянистым.

4. К подготовленным кабачкам добавить яйца, соль, перец, измельченный укроп и муку.

5. Всё хорошо перемешать до однородной массы. Полученную массу выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить.

6. Выпекать кабачковый корж в разогретой духовке при температуре 200 °C примерно 25-30 минут до легкой румяности. После выпекания его нужно полностью остудить.

7. Для начинки натереть плавленые сырки и смешать со сметаной, измельченным чесноком, солью и перцем. Можно добавить немного укропа для свежего аромата.

8. Охлаждённый корж равномерно смазать творожной массой.

9. Затем выложить нарезанный кубиками помидор и кусочки ветчины. После этого основу аккуратно свернуть в рулет.

10. Готовый рулет завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо держал форму и пропитался. Перед подачей его нарезать порционными кусочками.

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