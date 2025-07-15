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Закусочный рулет из кабачка с вкусной начинкой: готовится 15 минут
Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой будет кабачок, он идеально сочетается со всеми продуктами. А для начинки подойдут любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с вкусной начинкой из крем-сыра, с рыбой и шпинатом.
Ингредиенты:
- Кабачок – 2 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Пармезан по желанию – 100 г
- Масло растительное – 2 ст.л.
Для начинки могут быть любые ваши любимые ингредиенты:
- Крем-сыр
- Слабосоленная рыба
- Шпинат свежий
- Помидоры черри
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.
2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый твердый сыр и пармезан и полить ароматным маслом, запекать при 180С 15-20 минут.
3. Дайте 5 минут остыть и выложите ваши любимые ингредиенты и сверните в рулет.
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