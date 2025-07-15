Закусочный рулет из кабачка с вкусной начинкой: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Закусочный рулет из кабачка с вкусной начинкой: готовится 15 минут

Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой будет кабачок, он идеально сочетается со всеми продуктами. А для начинки подойдут любые продукты.

Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с вкусной начинкой из крем-сыра, с рыбой и шпинатом.

Что приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Сыр твердый – 200 г
  • Пармезан по желанию – 100 г
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки могут быть любые ваши любимые ингредиенты:

  • Крем-сыр
  • Слабосоленная рыба
  • Шпинат свежий
  • Помидоры черри

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.

Кабачки с сыром

2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый твердый сыр и пармезан и полить ароматным маслом, запекать при 180С 15-20 минут.

Приготовление блюда

3. Дайте 5 минут остыть и выложите ваши любимые ингредиенты и сверните в рулет.

Готовая закуска

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