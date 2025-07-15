Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой будет кабачок, он идеально сочетается со всеми продуктами. А для начинки подойдут любые продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с вкусной начинкой из крем-сыра, с рыбой и шпинатом.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Сыр твердый – 200 г

Пармезан по желанию – 100 г

Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки могут быть любые ваши любимые ингредиенты:

Крем-сыр

Слабосоленная рыба

Шпинат свежий

Помидоры черри

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.

2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый твердый сыр и пармезан и полить ароматным маслом, запекать при 180С 15-20 минут.

3. Дайте 5 минут остыть и выложите ваши любимые ингредиенты и сверните в рулет.

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