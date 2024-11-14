Совсем скоро новогодние праздники. Поэтому сейчас нужно составить меню, чтобы потом это не занимало лишнее время. На такой случай прекрасно подходит лаваш. В него можно завернуть всеми любимые крабовые палочки, сыр, а также отварные яйца. Готовится гораздо проще салатов.

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Идея приготовления сытного рулета из лаваша для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala foodblog в Instagram. Вам понадобится максимум 15 минут.

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 1 шт.

крабовые палочки – 1 пачка

плавленые сырки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Развернуть лаваш.

2. Смазать майонезом.

3. Натереть плавленый сыр.

4. Натереть крабовые палочки.

5. Сверху также натереть вареные яйца.

6. Свернуть рулет.

7. Нарезать на порционные кусочки.

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