Закусочный рулет с крабовыми палочками: рецепт блюда для праздничного стола за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
24
Рецепт закуски

Лаваш и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, и даже тортов. Еще из них можно сделать чипсы и пирожки с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного закусочного лаваша с крабовой начинкой. 

Ингредиенты:

  • лаваш упаковка
  • крабовые палочки упаковка
  • яйца 4 шт
  • укроп пучок
  • сыр любой 100 г
  • плавленый сыр 3 ст. ложки
  • чеснок 2 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш майонезом с чесноком. Далее посыпьте тертыми крабовыми палочками, сверху укроп, далее снова лаваш, тертый плавленный сыр, тертые яйца. Снова лаваш, майонез, сыр, немного солим. 

2. Сворачиваем в рулет, и обматываем пищевой пленкой, убираем в холодильник минимум на 4 часа. 

Порежьте кусочками и подавайте.

