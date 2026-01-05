Лаваш и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, и даже тортов. Еще из них можно сделать чипсы и пирожки с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного закусочного лаваша с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

лаваш упаковка

крабовые палочки упаковка

яйца 4 шт

укроп пучок

сыр любой 100 г

плавленый сыр 3 ст. ложки

чеснок 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш майонезом с чесноком. Далее посыпьте тертыми крабовыми палочками, сверху укроп, далее снова лаваш, тертый плавленный сыр, тертые яйца. Снова лаваш, майонез, сыр, немного солим.

2. Сворачиваем в рулет, и обматываем пищевой пленкой, убираем в холодильник минимум на 4 часа.

Порежьте кусочками и подавайте.

