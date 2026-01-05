Все рецепты
Закусочный рулет с крабовыми палочками: рецепт блюда для праздничного стола за 10 минут
Лаваш и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, и даже тортов. Еще из них можно сделать чипсы и пирожки с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного закусочного лаваша с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш упаковка
- крабовые палочки упаковка
- яйца 4 шт
- укроп пучок
- сыр любой 100 г
- плавленый сыр 3 ст. ложки
- чеснок 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш майонезом с чесноком. Далее посыпьте тертыми крабовыми палочками, сверху укроп, далее снова лаваш, тертый плавленный сыр, тертые яйца. Снова лаваш, майонез, сыр, немного солим.
2. Сворачиваем в рулет, и обматываем пищевой пленкой, убираем в холодильник минимум на 4 часа.
Порежьте кусочками и подавайте.
