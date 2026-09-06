Замороженные огурцы в вине: в TikTok стал вирусным необычный напиток

В соцсетях набирает популярность необычное сочетание, которое было сложно представить еще несколько лет назад. Пользователи добавляют замороженные соленые огурцы в бокал охлажденного белого вина, а для более насыщенного вкуса доливают немного огуречного рассола. Такой напиток уже успел вызвать споры среди тех, кто его попробовал.

Трендовым сочетанием поделилась винная блогерша Steph (@stephthesommelier) в TikTok, показав вариант с замороженными солеными огурцами, льдом, огуречным рассолом и охлажденным Sauvignon Blanc.

Для приготовления необычного напитка понадобятся:

несколько небольших кисло-соленых огурцов

охлажденное вино сорта Sauvignon Blanc

лед; немного огуречного рассола.

Как приготовить:

1. Сначала огурцы нужно положить в пакет или контейнер и отправить в морозильную камеру. Когда они полностью замерзнут, их нарезают довольно толстыми кружочками.

2. После этого кусочки огурцов кладут в бокал со льдом и заливают охлажденным Совиньон Блан. По желанию добавляют немного рассола и аккуратно перемешивают.

3. В самом простом варианте можно обойтись только вином и замороженными огурцами. Однако именно лёд и небольшое количество рассола делают вкус более выразительным.

Вкусно ли это

Мнения относительно этого необычного сочетания разделились. Кислые и соленые огурцы действительно могут сочетаться с характерными цитрусовыми и травянистыми нотами Совиньон Блан. В то же время большое количество рассола способно полностью перебить вкус вина.

Большинству дегустаторов сочетание не понравилось, поскольку соленый огуречный вкус оказался слишком выраженным. В то же время для любителей маринованных овощей и экспериментальных напитков этот вариант может стать интересным летним экспериментом.

Какие огурцы выбрать

Для такого эксперимента лучше брать именно кислые и соленые огурцы с укропным ароматом. Сладковатые маринованные овощи могут нарушить баланс и сделать напиток слишком сладким.

Интересно, что это не первый вирусный тренд с Sauvignon Blanc и замороженными продуктами. В прошлом году в соцсетях стал популярным вариант с замороженными ломтиками халапеньо. Теперь их заменили огурцы, а пользователи продолжают экспериментировать с необычными добавками к белому вину.

Если захочется повторить этот тренд дома, лучше начать с небольшого количества огуречного рассола, чтобы он не перебил вкус вина.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: