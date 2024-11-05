"Замороженный" мандариновый десерт с шоколадом: рецепт самого вкусного новогоднего угощения

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Мандарины – очень вкусные и полезные фрукты, которые могут быть основой для самых вкусных, ароматных новогодних десертов. Их можно добавлять в торты, печенье, напитки, делать панакоту.

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Спелые мандарины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого десерта – замороженные мандарины в шоколаде.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • мандарины
  • шоколад
  • орешки

Способ приготовления:

1. Почистите мандарины.

Мандарины для десерта

2. Растопите шоколад, выложите в шоколад мандарины. Присыпьте орешками. 

Приготовление десерта

3. После переложите мандарины на пергамент и поставьте в морозилку на 1-2 часа.

Готовый десерт

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