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"Замороженный" мандариновый десерт с шоколадом: рецепт самого вкусного новогоднего угощения
Мандарины – очень вкусные и полезные фрукты, которые могут быть основой для самых вкусных, ароматных новогодних десертов. Их можно добавлять в торты, печенье, напитки, делать панакоту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого десерта – замороженные мандарины в шоколаде.
Ингредиенты:
- мандарины
- шоколад
- орешки
Способ приготовления:
1. Почистите мандарины.
2. Растопите шоколад, выложите в шоколад мандарины. Присыпьте орешками.
3. После переложите мандарины на пергамент и поставьте в морозилку на 1-2 часа.
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