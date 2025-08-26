Кабачковая икра – одна из самых вкусных закусок, которую можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Еще овощи для нее можно просто запечь в духовке, так будет даже вкуснее и полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной икры из кабачков с овощами и специями.

Ингредиенты:

кабачки или цуккини 1 кг

морковь 2 шт.

перец 2 шт.

помидоры 6 шт.

соль 1 ч. л.

черный перец щепотка

уксус 1 ст. л.

чеснок 1-2 головки

сушеная паприка 1 ч. л

масло растительное

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте большими кусками, добавьте специи и сбрызните маслом. Накройте фольгой.

2. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 1-1,1 час.

3. После перебейте блендером прямо в кастрюле, добавьте уксус, специи и можно консервировать!

