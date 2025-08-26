Все рецепты
Запеченная кабачковая икра на зиму: вкуснее, чем обычная
Кабачковая икра – одна из самых вкусных закусок, которую можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Еще овощи для нее можно просто запечь в духовке, так будет даже вкуснее и полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной икры из кабачков с овощами и специями.
Ингредиенты:
- кабачки или цуккини 1 кг
- морковь 2 шт.
- перец 2 шт.
- помидоры 6 шт.
- соль 1 ч. л.
- черный перец щепотка
- уксус 1 ст. л.
- чеснок 1-2 головки
- сушеная паприка 1 ч. л
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте большими кусками, добавьте специи и сбрызните маслом. Накройте фольгой.
2. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 1-1,1 час.
3. После перебейте блендером прямо в кастрюле, добавьте уксус, специи и можно консервировать!
