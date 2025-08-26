Запеченная кабачковая икра на зиму: вкуснее, чем обычная

Ирина Мельниченко
1 минута
Запеченная кабачковая икра на зиму: вкуснее, чем обычная

Кабачковая икра – одна из самых вкусных закусок, которую можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Еще овощи для нее можно просто запечь в духовке, так будет даже вкуснее и полезнее.

Кабачковая икра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной икры из кабачков с овощами и специями.

Рецепт икры

Ингредиенты:

  • кабачки или цуккини 1 кг
  • морковь 2 шт.
  • перец 2 шт.
  • помидоры 6 шт.
  • соль 1 ч. л.
  • черный перец щепотка
  • уксус 1 ст. л.
  • чеснок 1-2 головки
  • сушеная паприка 1 ч. л
  • масло растительное

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте большими кусками, добавьте специи и сбрызните маслом. Накройте фольгой.

Овощи для закуски

2. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 1-1,1 час.

Запеченные овощи

3. После перебейте блендером прямо в кастрюле, добавьте уксус, специи и можно консервировать!

Готовая икра

Украина продукты рецепт овощи

