Запеченная скумбрия по-новому: нафаршируйте рыбу рисом
Скумбрия с рисом в духовке – простое и очень удачное блюдо для сытного ужина или обеда. Рыба получается сочной, ароматной и хорошо сочетается с нежным рисом и помидорами. Благодаря маринаду со специями скумбрия приобретает насыщенный вкус и аппетитную корочку. Такой рецепт отлично подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то новое из привычных продуктов.
Идея приготовления запеченной скумбрии с рисом опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- готовый рис – 350 г
- помидор – 1 шт.
- сливочное масло – 10 г
Для маринада:
- масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- молотый кориандр – 1 ч.л.
- горчица – 0,5 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- молотый перец – по вкусу
- имбирь – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис отварите до готовности и оставьте немного остыть.
2. Для маринада смешайте масло, соевый соус, лимонный сок, мед, горчицу, кориандр, перец и имбирь.
3. Скумбрию помойте, очистите и разделите на филе. На поверхности рыбы сделайте неглубокие надрезы, чтобы маринад лучше пропитал мясо.
4. Полейте скумбрию подготовленным маринадом и оставьте примерно на 10 минут.
5. Помидор нарежьте кружочками.
6. Из фольги и пергамента сформируйте небольшие лодочки или используйте форму для запекания. На дно выложите готовый рис, сверху положите кусочек сливочного масла.
7. Далее добавьте кружочки помидора и выложите сверху скумбрию. Полейте рыбу остатками маринада.
8. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока скумбрия станет мягкой и слегка подрумянится.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: