Запеченная скумбрия по-новому: нафаршируйте рыбу рисом

Екатерина Ягович
Скумбрия с рисом в духовке – простое и очень удачное блюдо для сытного ужина или обеда. Рыба получается сочной, ароматной и хорошо сочетается с нежным рисом и помидорами. Благодаря маринаду со специями скумбрия приобретает насыщенный вкус и аппетитную корочку. Такой рецепт отлично подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то новое из привычных продуктов.

Идея приготовления запеченной скумбрии с рисом опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • готовый рис – 350 г
  • помидор – 1 шт.
  • сливочное масло – 10 г

Для маринада:

  • масло – 1 ст.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • молотый кориандр – 1 ч.л.
  • горчица – 0,5 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • молотый перец – по вкусу
  • имбирь – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварите до готовности и оставьте немного остыть.

2. Для маринада смешайте масло, соевый соус, лимонный сок, мед, горчицу, кориандр, перец и имбирь.

3. Скумбрию помойте, очистите и разделите на филе. На поверхности рыбы сделайте неглубокие надрезы, чтобы маринад лучше пропитал мясо.

4. Полейте скумбрию подготовленным маринадом и оставьте примерно на 10 минут.

5. Помидор нарежьте кружочками.

6. Из фольги и пергамента сформируйте небольшие лодочки или используйте форму для запекания. На дно выложите готовый рис, сверху положите кусочек сливочного масла.

7. Далее добавьте кружочки помидора и выложите сверху скумбрию. Полейте рыбу остатками маринада.

8. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока скумбрия станет мягкой и слегка подрумянится.

