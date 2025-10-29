Запеченная скумбрия получится очень вкусной: в чем замариновать рыбу для идеального результата
Запеченная скумбрия – это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и превосходный вкус. Оно не требует дорогих ингредиентов или сложных кулинарных техник, но всегда получается нежным, ароматным и аппетитным. Успех такого рецепта в правильном маринаде, который придает рыбе выразительный вкус и делает мясо сочным даже после запекания.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии в духовке опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- специи (перец, кориандр) – по вкусу
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 5 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. У скумбрии удалите голову, плавники, хвост и позвоночник.
2. Очистите внутренности и тщательно снимите черную пленку изнутри, чтобы избежать горечи.
3. Полученные филе посыпьте черным перцем и кориандром с обеих сторон, после чего нарежьте их на удобные порционные кусочки.
4. Выложите филе шкуркой вверх в лодочки из фольги.
5. Для маринада смешайте в миске соевый соус, лимонный сок, сахар и масло.
6. Перемешайте до однородности, чтобы сахар полностью растворился.
7. Полейте скумбрию маринадом и оставьте на 30 минут, чтобы рыба хорошо пропиталась ароматами.
8. После маринования поставьте скумбрию в предварительно разогретую духовку при 200°C и запекайте примерно 15 минут. Рыба должна стать золотистой сверху и остаться нежной внутри.
