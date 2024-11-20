Скумбрия – очень вкусная, бюджетная рыба, которую можно солить, тушить с овощами и соусами, а также запекать в духовке и на гриле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии, с картофелем и соусом.

Ингредиенты:

картофель – 600 г

лук

приправа к картофелю

Соус:

майонез или сметана –100 г

зернистая горчица – 1 ст. л.

мед – 1 ст. л.

масло – 2 ст. л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте на филе, сверху сделайте надрезы, посолите, поперчите.

2. Смешайте все для соуса, смажьте рыбу.

3. Картофель отварите, выложите на дно формы, сверху рыбу, лук, и вылейте остатки соуса.

Запекайте рыбу в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.

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