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Запеченная скумбрия с вкусным соусом и картофелем: рецепт блюда для всей семьи
Скумбрия – очень вкусная, бюджетная рыба, которую можно солить, тушить с овощами и соусами, а также запекать в духовке и на гриле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии, с картофелем и соусом.
Ингредиенты:
- картофель – 600 г
- лук
- приправа к картофелю
Соус:
- майонез или сметана –100 г
- зернистая горчица – 1 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- масло – 2 ст. л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте на филе, сверху сделайте надрезы, посолите, поперчите.
2. Смешайте все для соуса, смажьте рыбу.
3. Картофель отварите, выложите на дно формы, сверху рыбу, лук, и вылейте остатки соуса.
Запекайте рыбу в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.
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