Запеченная скумбрия с вкусным соусом и картофелем: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Запеченная скумбрия с вкусным соусом и картофелем: рецепт блюда для всей семьи

Скумбрия – очень вкусная, бюджетная рыба, которую можно солить, тушить с овощами и соусами, а также запекать в духовке и на гриле. 

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Как вкусно запечь рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии, с картофелем и соусом. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • картофель – 600 г
  • лук
  • приправа к картофелю

Соус: 

  • майонез или сметана –100 г
  • зернистая горчица – 1 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Рыбу порежьте на филе, сверху сделайте надрезы, посолите, поперчите.

Рыба для блюда

2. Смешайте все для соуса, смажьте рыбу.

Соус для рыбы

3. Картофель отварите, выложите на дно формы, сверху рыбу, лук, и вылейте остатки соуса.

Приготовление рыбы

Запекайте рыбу в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.

Готовая рыба

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