Запеченное мясо в сковороде: делимся интересным рецептом на праздники
Сочное запеченное мясо – одно из главных блюд праздничного стола. Если нет духовки или хочется упростить процесс, отличным решением станет приготовление в сковородке. Такой способ позволяет получить нежное мясо с насыщенным вкусом и аппетитной корочкой. Рецепт не требует сложных ингредиентов, но дает стабильно хороший результат. Это идеальный вариант как для праздников, так и для семейного ужина.
Идея приготовления запеченного мяса в сковороде опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (шейка или ошеек) – 1 кг.
- чеснок – 3-5 зубчиков
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- орегано – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- горчица – 1 ч.л.
- масло – 1-2 ст.л.
- вода – 50-100 мл.
Способ приготовления:
1. Сделать в мясе небольшие прорези и вставить кусочки свежего чеснока.
2. Смешать сухой чеснок, орегано, паприку, соль, перец, горчицу и масло до однородной массы.
3. Натереть мясо подготовленными специями и оставить мариноваться в холодильнике на 2-3 часа.
4. Разогреть сковородку и обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки.
5. Накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимального и тушить примерно 1,5 часа.
6. Периодически переворачивать мясо и поливать его собственным соком.
7. При необходимости добавить воду, чтобы образовалась ароматная подлива.
