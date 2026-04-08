Сочное запеченное мясо – одно из главных блюд праздничного стола. Если нет духовки или хочется упростить процесс, отличным решением станет приготовление в сковородке. Такой способ позволяет получить нежное мясо с насыщенным вкусом и аппетитной корочкой. Рецепт не требует сложных ингредиентов, но дает стабильно хороший результат. Это идеальный вариант как для праздников, так и для семейного ужина.

Идея приготовления запеченного мяса в сковороде опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (шейка или ошеек) – 1 кг.

чеснок – 3-5 зубчиков

сухой чеснок – 1 ч.л.

орегано – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

горчица – 1 ч.л.

масло – 1-2 ст.л.

вода – 50-100 мл.

Способ приготовления:

1. Сделать в мясе небольшие прорези и вставить кусочки свежего чеснока.

2. Смешать сухой чеснок, орегано, паприку, соль, перец, горчицу и масло до однородной массы.

3. Натереть мясо подготовленными специями и оставить мариноваться в холодильнике на 2-3 часа.

4. Разогреть сковородку и обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки.

5. Накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимального и тушить примерно 1,5 часа.

6. Периодически переворачивать мясо и поливать его собственным соком.

7. При необходимости добавить воду, чтобы образовалась ароматная подлива.

