Вместо того, чтобы просто жарить драники на сковороде, запеките их в горшочках с грибами и сыром. У вас получится полноценное сытное блюдо, которое можно подать даже на праздничный стол. Благодаря сочным ингредиентам драники не будут засушиваться, получатся очень мягкими и ароматными.

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Идея приготовления вкусных драников с грибами и сыром в горшочках опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tania desert в Instagram. Новый вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

картофель

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для подливки:

шампиньоны

сметана или сливки

лук

сыр

Способ приготовления:

1. Картофель натереть на среднюю терку, а лук на мелкую.

2. Добавить яйца, соль, перец и все хорошо перемешать.

3. Жарить драники на среднем огне с каждой стороны.

4. Шампиньоны нарезать на кубики, обжарить с луком до готовности, добавить соль, перец, специи по желанию и сметану, тушить еще несколько минут.

5. На дно и бока горшочка выложить драники, затем грибы, натертый сыр, дерун, грибы, сыр.

6. Накрыть крышкой и поставить в духовку до 175 градусов, запекать 20 минут.

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