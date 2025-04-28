Запеченные драники с грибами и сыром в горшочках: гораздо вкуснее, чем просто жареные
Вместо того, чтобы просто жарить драники на сковороде, запеките их в горшочках с грибами и сыром. У вас получится полноценное сытное блюдо, которое можно подать даже на праздничный стол. Благодаря сочным ингредиентам драники не будут засушиваться, получатся очень мягкими и ароматными.
Идея приготовления вкусных драников с грибами и сыром в горшочках опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tania desert в Instagram. Новый вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- картофель
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для подливки:
- шампиньоны
- сметана или сливки
- лук
- сыр
Способ приготовления:
1. Картофель натереть на среднюю терку, а лук на мелкую.
2. Добавить яйца, соль, перец и все хорошо перемешать.
3. Жарить драники на среднем огне с каждой стороны.
4. Шампиньоны нарезать на кубики, обжарить с луком до готовности, добавить соль, перец, специи по желанию и сметану, тушить еще несколько минут.
5. На дно и бока горшочка выложить драники, затем грибы, натертый сыр, дерун, грибы, сыр.
6. Накрыть крышкой и поставить в духовку до 175 градусов, запекать 20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: