Запеченные груши с медом и фисташками: рецепт идеального летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
219
Рецепт блюда

Яблоки и груши – не только вкусные, но и очень полезные и универсальные фрукты, которые можно есть в любом виде и это будет вкусно. Еще их можно запекать с сыром, медом и орешками, а также приготовить пироги, запеканки.

Как вкусно запечь груши

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта – запеченная груша с медом и фисташками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 груши
  • фисташки очищенные – 50 г (если фисташки не соленые, можно добавить щепотку соли)
  • мед – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Грушу разрезать пополам, вырезать серединку. Немного срезать спинку, чтобы они ровно лежали и мед не вытекал.

Груши для блюда

2. Фисташку измельчить, засыпать внутрь, полить медом.

Начинка для груш

3. Затем в духовку на 180С на 20 минут.

Готовое блюдо

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