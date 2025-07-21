Как вкусно запечь груши

Все рецепты
Запеченные груши с медом и фисташками: рецепт идеального летнего десерта
Яблоки и груши – не только вкусные, но и очень полезные и универсальные фрукты, которые можно есть в любом виде и это будет вкусно. Еще их можно запекать с сыром, медом и орешками, а также приготовить пироги, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта – запеченная груша с медом и фисташками.
Ингредиенты:
- 2 груши
- фисташки очищенные – 50 г (если фисташки не соленые, можно добавить щепотку соли)
- мед – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Грушу разрезать пополам, вырезать серединку. Немного срезать спинку, чтобы они ровно лежали и мед не вытекал.
2. Фисташку измельчить, засыпать внутрь, полить медом.
3. Затем в духовку на 180С на 20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: