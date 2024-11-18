Запеченные куриные бедрышки с медом, розмарином и чесноком: простой рецепт праздничного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
906
Рецепт кури

Куриное мясо – очень ценный и простой в приготовлении продукт, который может быть основой для приготовления вкусных отбивных, салатов, закусок, котлет. Еще любую часть курицы можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, специями, лимоном.

Видео дня
Запеченное куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных куриных бедер, с розмарином и медом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Куриное филе бедра – 500-700 г
  • Кефир 2,5% – 250 мл
  • Оливковое масло – 3-4 ст л
  • Мед – 1 ст. л.
  • Сушеный орегано – 1 ч. л. без горки
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Розмарин – несколько веточек
  • Соль, перец

Для выпечки:

  • Лимон – 1/2 шт
  • Розмарин – 2 веточки
  • Тимьян – 5-6 веточек
  • Молотый перец

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для маринада вместе с кефиром.

В чем замариновать мясо

2. Маринуем курицу, накрываем емкость пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Мясо в маринаде

3. После чего достаем курицу, выкладываем в форму для выпечки, добавляем туда же лимон, веточки розмарина, тимьяна и присыпаем молотым перцем.

Сколько запекать мясо

4. Запекаем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов!

Готовое мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты