Запеченные куриные бедрышки с медом, розмарином и чесноком: простой рецепт праздничного блюда
Куриное мясо – очень ценный и простой в приготовлении продукт, который может быть основой для приготовления вкусных отбивных, салатов, закусок, котлет. Еще любую часть курицы можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, специями, лимоном.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных куриных бедер, с розмарином и медом.
Ингредиенты:
- Куриное филе бедра – 500-700 г
- Кефир 2,5% – 250 мл
- Оливковое масло – 3-4 ст л
- Мед – 1 ст. л.
- Сушеный орегано – 1 ч. л. без горки
- Чеснок – 5 зуб.
- Розмарин – несколько веточек
- Соль, перец
Для выпечки:
- Лимон – 1/2 шт
- Розмарин – 2 веточки
- Тимьян – 5-6 веточек
- Молотый перец
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для маринада вместе с кефиром.
2. Маринуем курицу, накрываем емкость пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
3. После чего достаем курицу, выкладываем в форму для выпечки, добавляем туда же лимон, веточки розмарина, тимьяна и присыпаем молотым перцем.
4. Запекаем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов!
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