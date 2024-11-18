Куриное мясо – очень ценный и простой в приготовлении продукт, который может быть основой для приготовления вкусных отбивных, салатов, закусок, котлет. Еще любую часть курицы можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, специями, лимоном.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных куриных бедер, с розмарином и медом.

Ингредиенты:

Куриное филе бедра – 500-700 г

Кефир 2,5% – 250 мл

Оливковое масло – 3-4 ст л

Мед – 1 ст. л.

Сушеный орегано – 1 ч. л. без горки

Чеснок – 5 зуб.

Розмарин – несколько веточек

Соль, перец

Для выпечки:

Лимон – 1/2 шт

Розмарин – 2 веточки

Тимьян – 5-6 веточек

Молотый перец

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для маринада вместе с кефиром.

2. Маринуем курицу, накрываем емкость пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

3. После чего достаем курицу, выкладываем в форму для выпечки, добавляем туда же лимон, веточки розмарина, тимьяна и присыпаем молотым перцем.

4. Запекаем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов!

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