Запеченные овощи с грибами и нежной заправкой: делимся бюджетным рецептом

Из простых сезонных овощей можно приготовить блюдо, которое подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола. Кабачки, перец и грибы запекаются до мягкости, а затем смешиваются с ароматной заправкой. Особый вкус придает запечённый чеснок, который становится мягким и сладковатым.

Идея приготовления вкусных запеченных овощей с грибами опубликована на странице karamelka life в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

шампиньоны – несколько штук

красный лук – 1 шт.

молодой чеснок – 1 головка

оливковое масло – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Для заправки:

сметана – 150 г

майонез – 150 г

соевый соус – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ст. л.

свежий укроп – большой пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки, перец, шампиньоны и красный лук помойте и нарежьте крупными кусочками. Не стоит нарезать их слишком мелко, ведь во время запекания овощи станут мягче и уменьшатся в объеме.

2. Выложите подготовленные овощи на противень. Рядом положите целую головку молодого чеснока. Посолите, добавьте специи и сбрызните всё оливковым маслом. Перемешайте овощи, чтобы они равномерно покрылись маслом и специями.

3. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Запекайте примерно 30-40 минут. Время может немного отличаться в зависимости от духовки и размера кусочков. Овощи должны стать мягкими и слегка подрумяниться.

4. Пока основа готовится, приготовьте заправку. В миске смешайте сметану, майонез, соевый соус и дижонскую горчицу. Добавьте мелко нарезанный укроп и перемешайте до однородности.

5. Готовые овощи переложите в большую миску. Запеченный чеснок немного остудите, а затем выдавите мягкую мякоть из чешуи прямо в овощи.

6. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки. При необходимости попробуйте блюдо и добавьте немного соли или специй.

7. Подавать закуску можно сразу, пока овощи ещё теплые. Она хорошо сочетается с поджаренным хлебом. Если же остудить блюдо, оно станет удобной закуской к мясу, птице или другому горячему блюду.

8. По желанию состав можно упростить и приготовить овощи только из кабачков. Однако сочетание кабачков, грибов, перца и лука делает закуску более ароматной, яркой и интересной по вкусу.

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