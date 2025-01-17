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Запеченные перцы на подушке из феты: вкусная и оригинальная закуска на праздник
На любой праздничный стол принято подавать разнообразные закуски. Они не только дополняют праздник, но и благодаря своему разнообразию могут стать его украшением.
Фудблогер с ником sonya molofij в TikTok рассказала рецепт приготовления закуски, что точно не оставит никого безразличным. Речь идет о запеченных перцах на подушке из феты.
Ингредиенты
- Перец болгарский
- Фета – 100 гр
- Йогурт или сливки – 50 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Сухие травы
- Масло растительное – 30 мл
Способ приготовления
1. Перцы запекаем до мягкости, охлаждаем и снимаем шкурку.
2. Разрезаем на 4 части.
3. К фете добавляем все ингредиенты кроме перца и перебиваем блендером до однородности.
4. Полученный мусс выкладываем на тарелку.
5. Сверху выкладываем перцы и украшаем по желанию.
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