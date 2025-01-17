На любой праздничный стол принято подавать разнообразные закуски. Они не только дополняют праздник, но и благодаря своему разнообразию могут стать его украшением.

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Фудблогер с ником sonya molofij в TikTok рассказала рецепт приготовления закуски, что точно не оставит никого безразличным. Речь идет о запеченных перцах на подушке из феты.

Ингредиенты

Перец болгарский

Фета – 100 гр

Йогурт или сливки – 50 мл

Мед – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб

Сухие травы

Масло растительное – 30 мл

Способ приготовления

1. Перцы запекаем до мягкости, охлаждаем и снимаем шкурку.

2. Разрезаем на 4 части.

3. К фете добавляем все ингредиенты кроме перца и перебиваем блендером до однородности.

4. Полученный мусс выкладываем на тарелку.

5. Сверху выкладываем перцы и украшаем по желанию.

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