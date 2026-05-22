Хек в духовке – одно из самых простых блюд, которое можно быстро приготовить для обеда или ужина. Если добавить ароматный маринад на основе соевого соуса и томатного сока, рыба получается особенно сочной и насыщенной по вкусу. Такой способ приготовления не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет даже тех, кто нечасто готовит рыбу дома. Запеченный хек хорошо сочетается с овощами, картофелем или легкими салатами. Главное – дать рыбе немного времени промариноваться перед запеканием.

Как вкусно приготовить хек в соусе рассказала фудблогер an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 800-1000 г

масло – 50 мл.

соевый соус – 50 мл.

томатный сок – 50 мл.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте рыбу: срежьте плавники и сделайте неглубокие надрезы на поверхности примерно через каждые 2 сантиметра. Это поможет маринаду лучше пропитать хек.

2. Переложите рыбу в форму для запекания или глубокую миску.

3. Для маринада смешайте масло, соевый соус, томатный сок и любимые специи. Для рыбы хорошо подходят черный перец, паприка, сушеный чеснок или ароматные травы.

4. Тщательно смажьте хек готовым маринадом со всех сторон. Оставьте рыбу мариноваться минимум на 1-2 часа, чтобы вкус стал более насыщенным.

5. Поставьте рыбу в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30 минут до готовности.

6. Подавайте запеченный хек горячим. Благодаря маринаду рыба получается сочной, ароматной и очень нежной внутри, а приготовление не требует много времени или сложных кулинарных навыков.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: