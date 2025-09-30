Картофель – очень бюджетный и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, супов. Еще его можно пожарить, стушить, запечь, сварить в кожуре и без.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, золотистой запеченной картошки в кожуре с сырным соусом.

Ингредиенты:

700 г картофеля (среднего размера)

Соус:

100 г несладкого йогурта или сметаны (15-20% жирности)

2 ст. л. мелко порезанной зелени

50 г сыра "Dorblu"

Способ приготовления:

1. Делаем поперечные параллельные надрезы, не дорезая до конца. Варим в подсоленной воде 4-5 минут, чтобы немного проварилась.

2. Подваренный картофель выкладываем на противень и запекаем при 220°C (режим гриль или верхний + нижний жар) примерно 10-15 минут до золотистой корочки.

3. Соус: смешайте йогурт, зелень и сыр. Вылейте немного соуса на горячий противень, возвращаем картофель обратно еще на 2-3 минут запекаться.

Перед подачей полейте картофель соусом и посыпьте сыром!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: