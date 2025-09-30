Запеченный хрустящий картофель в кожуре "Дор Блю": понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
693
Рецепт картофеля

Картофель – очень бюджетный и вкусный овощ, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, супов. Еще его можно пожарить, стушить, запечь, сварить в кожуре и без. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, золотистой запеченной картошки в кожуре с сырным соусом. 

Ингредиенты: 

  • 700 г картофеля (среднего размера)

Соус: 

  • 100 г несладкого йогурта или сметаны (15-20% жирности)
  • 2 ст. л. мелко порезанной зелени
  • 50 г сыра "Dorblu"

Способ приготовления: 

1. Делаем поперечные параллельные надрезы, не дорезая до конца. Варим в подсоленной воде 4-5 минут, чтобы немного проварилась.

2. Подваренный картофель выкладываем на противень и запекаем при 220°C (режим гриль или верхний + нижний жар) примерно 10-15 минут до золотистой корочки.

3. Соус: смешайте йогурт, зелень и сыр. Вылейте немного соуса на горячий противень, возвращаем картофель обратно еще на 2-3 минут запекаться. 

Перед подачей полейте картофель соусом и посыпьте сыром!

