Запеченный картофель с беконом для ужина: простой рецепт сытного блюда
Запеченный картофель – очень вкусное и сытное блюдо, которое не только полезное, но и готовится очень просто и быстро. Для того, чтобы картофель хорошо приготовился, добавьте сливочное масло, бекон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с маслом, специями и беконом.
Ингредиенты:
- 6 средних картофелины
- 100 г бекона
- масло
- сухой чеснок
- приправа к картофелю
- соль, перец
- зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем и делаем неглубокие надрезы.
2. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю.
3. Тогда в разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.
4. Выпекаем при 180 С 1-1,5 часа в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки. Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше.
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