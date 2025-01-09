Запеченный картофель – очень вкусное и сытное блюдо, которое не только полезное, но и готовится очень просто и быстро. Для того, чтобы картофель хорошо приготовился, добавьте сливочное масло, бекон.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с маслом, специями и беконом.

Ингредиенты:

6 средних картофелины

100 г бекона

масло

сухой чеснок

приправа к картофелю

соль, перец

зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем и делаем неглубокие надрезы.

2. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю.

3. Тогда в разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.

4. Выпекаем при 180 С 1-1,5 часа в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки. Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше.

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