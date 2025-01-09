Запеченный картофель с беконом для ужина: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
645
Рецепт блюда

Запеченный картофель – очень вкусное и сытное блюдо, которое не только полезное, но и готовится очень просто и быстро. Для того, чтобы картофель хорошо приготовился, добавьте сливочное масло, бекон. 

Видео дня
Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с маслом, специями и беконом. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • 6 средних картофелины
  • 100 г бекона
  • масло
  • сухой чеснок
  • приправа к картофелю
  • соль, перец
  • зелень по желанию

Способ приготовления: 

1. Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем и делаем неглубокие надрезы.

Картофель для блюда

2. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю.

Соус для картофеля

3. Тогда в разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.

Сколько готовить картофель

4. Выпекаем при 180 С 1-1,5 часа в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки. Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше.

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты