Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – всегда выручает картошка. Она отлично сочетается абсолютно с любыми ингредиентами. К примеру, сочным фаршем, а также овощами. Если блюдо запечь – оно будет совсем нежирным.

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Идея приготовления запеченного картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

сушеный чеснок – 1,5 ч.л.

сушеная петрушка – 1 ч.л.

специи для мяса – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

картофель – 1,5 кг.

лук – 2 шт.

помидор большой – 1 шт.

перец сладкий – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

сушеная петрушка – 1 ч.л.

томатный соус – 200 г

вода – 350 мл

сыр твердый (лучше чедер) – 130 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить все специи, тщательно перемешать.

2. Картофель почистить и разрезать пополам.

3. Положить фарш на одну половинку картофеля и накрыть другим.

4. Выложить картофель в форму для запекания.

5. Сверху выложить нарезанный лук, перец, помидор и чеснок.

6. Посыпать сушеной петрушкой. Добавить соль и перец по вкусу.

7. Полить томатным соусом, равномерно распределив его.

8. Влить воду в форму и накрыть фольгой.

9. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 2 часов.

10. Достать форму из духовки, снять фольгу и посыпать тертым сыром. Вернуть в духовку, запекать до полного расплавления сыра.

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