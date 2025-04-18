Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку
Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – всегда выручает картошка. Она отлично сочетается абсолютно с любыми ингредиентами. К примеру, сочным фаршем, а также овощами. Если блюдо запечь – оно будет совсем нежирным.
Идея приготовления запеченного картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- сушеный чеснок – 1,5 ч.л.
- сушеная петрушка – 1 ч.л.
- специи для мяса – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- картофель – 1,5 кг.
- лук – 2 шт.
- помидор большой – 1 шт.
- перец сладкий – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- сушеная петрушка – 1 ч.л.
- томатный соус – 200 г
- вода – 350 мл
- сыр твердый (лучше чедер) – 130 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить все специи, тщательно перемешать.
2. Картофель почистить и разрезать пополам.
3. Положить фарш на одну половинку картофеля и накрыть другим.
4. Выложить картофель в форму для запекания.
5. Сверху выложить нарезанный лук, перец, помидор и чеснок.
6. Посыпать сушеной петрушкой. Добавить соль и перец по вкусу.
7. Полить томатным соусом, равномерно распределив его.
8. Влить воду в форму и накрыть фольгой.
9. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 2 часов.
10. Достать форму из духовки, снять фольгу и посыпать тертым сыром. Вернуть в духовку, запекать до полного расплавления сыра.
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