Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – всегда выручает картошка. Она отлично сочетается абсолютно с любыми ингредиентами. К примеру, сочным фаршем, а также овощами. Если блюдо запечь – оно будет совсем нежирным.

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Идея приготовления запеченного картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • сушеный чеснок – 1,5 ч.л.
  • сушеная петрушка – 1 ч.л.
  • специи для мяса – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • картофель – 1,5 кг.
  • лук – 2 шт.
  • помидор большой – 1 шт.
  • перец сладкий – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • сушеная петрушка – 1 ч.л.
  • томатный соус – 200 г
  • вода – 350 мл
  • сыр твердый (лучше чедер) – 130 г

Способ приготовления:

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

1. К фаршу добавить все специи, тщательно перемешать.

2. Картофель почистить и разрезать пополам.

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

3. Положить фарш на одну половинку картофеля и накрыть другим.

4. Выложить картофель в форму для запекания.

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

5. Сверху выложить нарезанный лук, перец, помидор и чеснок.

6. Посыпать сушеной петрушкой. Добавить соль и перец по вкусу.

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

7. Полить томатным соусом, равномерно распределив его.

8. Влить воду в форму и накрыть фольгой.

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

9. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 2 часов.

10. Достать форму из духовки, снять фольгу и посыпать тертым сыром. Вернуть в духовку, запекать до полного расплавления сыра.

Запеченный картофель с фаршем для сытного ужина: готовится на скорую руку

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