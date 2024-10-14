Картофель и куриное мясо – идеально сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных запеканок, а также картофель с мясом можно просто запечь в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с куриным мясом и специями.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

голени 1 кг

лук 1 шт (средний)

чеснок 5-6 зуб.

соль, черный молотый перец, копченая паприка, сушеный чеснок

майонез 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель, смешайте со специями и майонезом, добавьте мясо и перемешайте.

2. Выложите все в рукав и запекайте 45 минут при 180 С.

3. Разрезать рукав для запекания и переложите блюдо на противень, запекайте еще 20-25 мин до готовности.

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