Запеченный картофель с куриным мясом в рукаве: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Картофель и куриное мясо  – идеально сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных запеканок, а также картофель с мясом можно просто запечь в духовке. 

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с куриным мясом и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг
  • голени 1 кг
  • лук 1 шт (средний)
  • чеснок 5-6 зуб. 
  • соль, черный молотый перец, копченая паприка, сушеный чеснок
  • майонез 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель, смешайте со специями и майонезом, добавьте мясо и перемешайте.

Картофель с мясом

2. Выложите все в рукав и запекайте 45 минут при 180 С.

Сколько готовить блюдо

3. Разрезать рукав для запекания и переложите блюдо на противень, запекайте еще 20-25 мин до готовности.

Готовый картофель с мясом

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