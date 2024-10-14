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Запеченный картофель с куриным мясом в рукаве: как вкусно приготовить
Картофель и куриное мясо – идеально сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных запеканок, а также картофель с мясом можно просто запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с куриным мясом и специями.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- голени 1 кг
- лук 1 шт (средний)
- чеснок 5-6 зуб.
- соль, черный молотый перец, копченая паприка, сушеный чеснок
- майонез 150 г
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель, смешайте со специями и майонезом, добавьте мясо и перемешайте.
2. Выложите все в рукав и запекайте 45 минут при 180 С.
3. Разрезать рукав для запекания и переложите блюдо на противень, запекайте еще 20-25 мин до готовности.
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