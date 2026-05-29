Запеченный маринованный перец: как приготовить вкусную закуску
Запеченный маринованный перец – это простая закуска, которая прекрасно дополняет мясные блюда, картофель или хрустящий хлеб. После запекания перец становится очень нежным, сладковатым и хорошо впитывает аромат специй и чеснока. Особый вкус добавляет легкий маринад из оливкового масла, уксуса и зелени. Такую закуску можно приготовить заранее и оставить в холодильнике для настаивания. Получается очень ароматно, сочно и по-летнему свежо.
Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 4 шт.
- оливковое масло – 1,5-2 ст. л.
- чеснок – 2–3 зубчика
- соль – по вкусу
- орегано – по вкусу
- уксус – 1 ст.л.
- петрушка или укроп – ½ пучка
Способ приготовления:
1. Болгарский перец выложите в форму для запекания, полейте небольшим количеством оливкового масла и накройте фольгой.
2. Запекайте в разогретой духовке примерно 10 минут. После этого снимите фольгу и продолжайте готовить перец до мягкости и легкой румяной корочки.
3. Готовый перец снова накройте фольгой и оставьте охлаждаться. Это поможет легко снять кожуру.
4. После остывания очистите перец от кожуры и семян, а затем нарежьте полосками.
5. Добавьте измельченный чеснок, зелень, соль, орегано, уксус и оливковое масло. Все хорошо перемешайте.
6. Переложите закуску в контейнер или миску и поставьте в холодильник на 1–2 часа, чтобы перец хорошо промариновался.
7. Готовый запеченный перец получается очень ароматным, нежным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам.
