Запеченный маринованный перец – это простая закуска, которая прекрасно дополняет мясные блюда, картофель или хрустящий хлеб. После запекания перец становится очень нежным, сладковатым и хорошо впитывает аромат специй и чеснока. Особый вкус добавляет легкий маринад из оливкового масла, уксуса и зелени. Такую закуску можно приготовить заранее и оставить в холодильнике для настаивания. Получается очень ароматно, сочно и по-летнему свежо.

Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 4 шт.

оливковое масло – 1,5-2 ст. л.

чеснок – 2–3 зубчика

соль – по вкусу

орегано – по вкусу

уксус – 1 ст.л.

петрушка или укроп – ½ пучка

Способ приготовления:

1. Болгарский перец выложите в форму для запекания, полейте небольшим количеством оливкового масла и накройте фольгой.

2. Запекайте в разогретой духовке примерно 10 минут. После этого снимите фольгу и продолжайте готовить перец до мягкости и легкой румяной корочки.

3. Готовый перец снова накройте фольгой и оставьте охлаждаться. Это поможет легко снять кожуру.

4. После остывания очистите перец от кожуры и семян, а затем нарежьте полосками.

5. Добавьте измельченный чеснок, зелень, соль, орегано, уксус и оливковое масло. Все хорошо перемешайте.

6. Переложите закуску в контейнер или миску и поставьте в холодильник на 1–2 часа, чтобы перец хорошо промариновался.

7. Готовый запеченный перец получается очень ароматным, нежным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам.

